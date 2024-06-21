Уникальная офтальмологическая операция проведена в Морозовской детской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Хирурги Морозовской детской больницы первыми в Москве провели уникальную операцию по имплантации торической линзы с углубленным фокусом восьмилетнему ребенку, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"У ребенка было врожденное помутнение хрусталиков на обоих глазах, то есть катаракта, и он практически не видел", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

По словам вице-мэра, часто в таких случаях детей лечат, применяя конкретные модели имплантов. Однако у них есть существенный недостаток: после операции ребенку придется носить очки или контактные линзы. Врачи Морозовской больницы решили использовать высокотехнологичную линзу с углубленным фокусом, которые обычно устанавливают только взрослым пациентам, подчеркнула Ракова.

При выборе метода лечения доктора хотели не только максимально восстановить ребенку зрение, но и позволить ему в дальнейшем видеть без дополнительной коррекции. Хирурги провели две операции по замене хрусталика, во время которых установили линзы.

После первой операции остроту зрения ребенка удалось повысить с 20 до 50%. Он смог читать тексты, написанные крупными буквами. Сейчас пациент проходит реабилитацию после второй операции. По прогнозам врачей, скоро ребенок сможет читать тексты с мелким шрифтом и вести полноценную жизнь.

Ранее хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах прооперировали 13-летнюю девочку, у которой обнаружили две параовариальные кисты, в каждой из которых содержалось по литру жидкости. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение, уточнили в Минздраве.