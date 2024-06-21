Синоптик Позднякова: москвичей ждет до 25 градусов тепла в начале июля 2024 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первых числах июля 2024 года температура воздуха в столице будет находиться в пределах 20...25 градусов тепла. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что обычно июль в Москве считается самым теплым месяцем с наибольшим количеством осадков. Однако в этом году в первых числах ливневых дождей не ожидается.

"Модели, на которые мы опираемся, показывают, что если у нас и будут дожди, то незначительные. Ливней мы не ждем", – отметила специалист.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В первых числах июля дневная температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах 20…25 градусов.

Позднякова также добавила, что давать прогнозы на весь остальной месяц еще преждевременно.

Ранее сообщалось, что по количеству осадков июнь 2024 года в Москве побил рекорд 1942 года и стал самым дождливым за всю историю наблюдения за погодой. Отмечается, что по данным на 20 июня в столице уже выпало 177,9 миллиметра осадков.