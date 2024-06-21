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21 июня, 14:36

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Синоптик Позднякова: москвичей ждет до 25 градусов тепла в начале июля 2024 года

Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первых числах июля 2024 года температура воздуха в столице будет находиться в пределах 20...25 градусов тепла. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что обычно июль в Москве считается самым теплым месяцем с наибольшим количеством осадков. Однако в этом году в первых числах ливневых дождей не ожидается.

"Модели, на которые мы опираемся, показывают, что если у нас и будут дожди, то незначительные. Ливней мы не ждем", – отметила специалист.

В первых числах июля дневная температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах 20…25 градусов.
Татьяна Позднякова
главный специалист информационного агентства "Метеоновости"

Позднякова также добавила, что давать прогнозы на весь остальной месяц еще преждевременно.

Ранее сообщалось, что по количеству осадков июнь 2024 года в Москве побил рекорд 1942 года и стал самым дождливым за всю историю наблюдения за погодой. Отмечается, что по данным на 20 июня в столице уже выпало 177,9 миллиметра осадков.

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