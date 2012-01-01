Эксперт Гринин назвал две главные опасности при купании в запрещенных местах

В начале июня жителям Москвы доступны семь зон отдыха с купанием. Все они прошли проверку на безопасность, которую проводит столичный Роспотребнадзор. Однако даже там любителям поплавать нужно помнить о мерах предосторожности, предупреждают эксперты. Рассказываем подробности, а также каких правил необходимо придерживаться на воде.



Где в столице можно плавать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Каждый год перед стартом летнего купального сезона специалисты проводят прием столичных зон отдыха. Для исследований по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям отбирают пробы воды и песка. Кроме того, проверку проходит инфраструктура локаций. Учитывают наличие раздевалок, туалетов, душевых, медицинского и спасательного пунктов и так далее.

В 2024 году к приему было заявлено девять зон отдыха с купанием, семь из которых уже приняты в эксплуатацию. Тех, кто хочет поплавать в природных водоемах, ждут в следующих локациях:

пляж Динамо (САО);

Головинские пруды (САО);

Мещерское (ЗАО);

озеро Белое (ВАО);

Тропарево (ЮЗАО);

Черное озеро (ЗелАО);

Большой городской пруд (ЗелАО).

Помимо того, в столице доступны и зоны отдыха без организованного купания. Они имеют пляжную полосу, где все желающие могут позагорать. Однако заходить в воду нельзя, поскольку ее качество не соответствует требуемым показателям.





из сообщения на сайте столичного Роспотребнадзора На сегодняшний день 39 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей.

Специалисты продолжают следить за зонами отдыха на протяжении всего лета. В том числе мониторят их санитарное состояние, оценивают водоемы и территории на предмет размножения клещей и комаров. Если находят нарушения, то локациям даются предписания о проведении обработок, по очистке воды и замене песка.



В этом году на реконструкции находятся четыре зоны отдыха с купанием. Речь идет про Серебряный бор – 2 (СЗАО), Серебряный бор – 3, а также Путяевский пруд № 1 (ВАО) и Школьное озеро (ЗелАО).



Почему опасно купаться в запрещенных местах?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты запрещают купаться в водоемах, где можно получить травму или подхватить инфекцию. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Это касается тех мест, где большая глубина, захламленное дно, где торчит арматура и прочие неприятности. В таких местах можно физически покалечиться и утонуть.

"Также есть понятие санитарной опасности, когда место потенциально или реально загрязнено. В пробах воды могут найти различные инфекции, которые ничего хорошего не принесут. Бывает, что пруд или озеро закрывают на время, чистят и потом снова открывают", – объясняет эксперт.

В список разрешенных для купания попадают водоемы с чистым дном, безопасными глубиной, химическим и микробиологическим составом. Кроме того, в таких зонах дежурят спасатели, которые могут оказать первую медицинскую помощь.

При этом, купаясь даже в одобренных озерах и прудах, нужно помнить о правилах безопасности, подчеркнул Гринин. В частности, ни в коем случае нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Из-за горячительного замедляется реакция и человек неспособен реально оценить ситуацию и свои силы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кроме того, важно не погружаться в воду резко. По словам эксперта, это может привести к проблемам с сердцем.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Даже если у вас здоровое сердце, когда происходит контрастная смена температуры, нагрузка на организм резко увеличивается. В том числе из-за этого на воде происходит немало сердечных приступов. Надо дать организму немного привыкнуть: обтереться водой, побултыхаться, а потом уже можно купаться.

Попасть в беду могут и те, кто решил устроить заплыв на большую дистанцию. Ограничительные буи на водоемах устанавливают не просто так, обратил внимание эксперт. Они отделяют безопасную для купания зону.

Также взрослым нужно проявить особую осторожность во время отдыха у воды, если с ними есть ребенок. Дети должны быть в поле зрения родителей постоянно, так как они не понимают опасности, подчеркнул Гринин.

"С ребенком в сознательном возрасте можно договориться, чтобы он предупредил, когда пойдет в воду. А вот малыши не понимают опасности. Поэтому могут с разбегу залететь в воду и не позвать взрослого", – добавил эксперт.

Также Гринин отметил, что ни взрослым, ни детям не стоит полагаться на надувные нарукавники и жилеты. По его словам, средство может лопнуть или сдуться в неподходящий момент, что крайне опасно для жизни отдыхающего.

