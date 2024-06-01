Москвичи смогут записаться на посещение бассейна под открытым небом онлайн

Столичный Роспотребнадзор пока одобрил только три водоема для купания в Москве, но освежиться в жаркую погоду можно и другим способом: с 1 июня в городе заработают бассейны под открытым небом. В каких районах их искать и сколько стоит вход – в нашем материале.

Когда можно искупаться?

Столичные бассейны под открытым небом ждут отдыхающих с 1 июня в рамках фестиваля "Лето в Москве". Всего подготовлено 18 площадок, но по ходу сезона их станет больше.

Бассейны будут работать ежедневно при хорошей погоде. Доступны четыре слота: первый длится полтора часа – с 09:00 до 10:30, остальные три – с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00.

На территории установлены видеокамеры, а рядом организуют дежурства бригад скорой помощи и спасателей. Купаться в этих бассейнах могут посетители от трех лет, при этом дети до 14 должны находиться под присмотром взрослых.

Что насчет удобств?

Все 18 зон разделили на три типа: большие (более 300 шезлонгов), средние (100–300) и маленькие (менее 100). К первым относятся две локации – ландшафтный парк "Митино" и "Ходынское поле". Средних площадок подготовлено девять, маленьких – семь. Их список можно найти здесь.

Кроме того, в восьми зонах отдыха есть специальные детские бассейны. К таким относятся, например, фестивальные площадки "Московских сезонов" в районах Коптево, Теплый Стан и Вешняки, а также на улицах Перерве и Сухонской. Бассейны поменьше оборудовали и в ландшафтном парке "Митино", а также парках 50-летия Октября и "Ходынское поле".

При этом на трех последних локациях, а также в парках "Сокольники" и "Красная Пресня" есть еще одна особенность, но уже для взрослых: здесь появилось самое настоящее джакузи.

Все отдыхающие смогут воспользоваться шезлонгом с зонтиком и ячейкой для хранения личных вещей при наличии свободных мест. Рядом с бассейном есть где переодеться и принять душ. При желании на месте можно арендовать полотенце, купить надувные нарукавники и одноразовые тапочки, а пообедать – в барах на территории.

Какие цены?

Перед посещением бассейна необходимо зарегистрироваться на специальной странице и забронировать место на подходящий сеанс, чтобы избежать очередей. На входе нужно предъявить бронь и оплатить билет. При опоздании больше чем на 20 минут в посещении могут отказать.

Билет для гостей старше 12 лет на первый сеанс в будний день стоит 750 рублей, в выходные – 1 000. Во второй, третий и четвертый временной слоты – 1 500 и 2 000 соответственно. Однако дети до 12 и льготники смогут купить входной билет за 50% от стоимости. Но гости должны предъявить документы, подтверждающие личность, возраст и право на скидку.

При этом в четырех парках – "Митино", 50-летия Октября, "Ходынское поле" и "Красная Пресня" – есть отдельная категория входных билетов за 5 000 рублей. Она дает возможность разместиться на двухместном лежаке повышенной комфортности. Цена одинакова вне зависимости от сеанса, дня недели и других факторов. При этом пройти по такому билету можно одному или вдвоем. Главное – заранее забронировать такой шезлонг, что можно сделать здесь.