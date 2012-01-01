Врач Новожилова рассказала, для кого пребывание на солнце может быть опасным

В Санкт-Петербурге девушка получила ожоги первой и второй степени после пятичасового загара. Москва 24 выяснила, связаны ли такие последствия с возросшей солнечной активностью и как долго можно находиться под прямыми лучами без вреда для здоровья.

Опасная жара

28 мая стало известно, что жительница Санкт-Петербурга получила ожог 80% тела после загара под солнцем.





пресс-служба НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Девушка около пяти часов провела на открытом солнце без подготовки.

По данным "Фонтанки", пострадавшей, у которой диагностировали солнечные ожоги первой и второй степени, оказалась 21-летняя жительница района Авиагородок. При поступлении в больницу ее состояние оценивалось как тяжелое, но в ближайшие дни пострадавшую уже могут перевести из реанимации в профильное отделение.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства также отметили, что длительное пребывание на улице нежелательно из-за установившейся в городе жары.

"Выпивайте 1,5–2 литра воды в день, носите светлую просторную одежду из натуральных тканей и не забывайте про головной убор", – посоветовали в ведомстве.

В ближайшие дни в столице также ожидается непривычно высокая для этого времени года температура: ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что днем 31 мая прогнозируется +26...+31 градус, что близко к рекорду.





Евгений Тишковец сотрудник центра погоды "Фобос" Самая высокая температура в этот день была 31,7 в 2007 году.

В такую жару открыть купальный сезон в столице уже можно будет с 30 мая в трех городских локациях: водоеме "Тропарево", Большом городском пруду и Черном озере в Зеленограде.





Загораем правильно

Солнце в 2024 году действительно активное, однако с влиянием на здоровье кожи это не связано, рассказал Москве 24 доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

Он отметил, что получение сильных ожогов – это индивидуальная особенность.



Игорь Чашей доктор физико-математических наук Особых изменений (относительно солнечной активности. – Прим. ред.) не было. Каждые 11 лет солнце приближается к максимуму, но меняются просто магнитные свойства: появляется больше пятен, чаще происходят вспышки. Нельзя сказать, что с циклом активности как-то сильно меняется ультрафиолетовое излучение – таких данных нет.

Он добавил, что есть ультрафиолетовый индекс (показатель, характеризующий уровень УФ-излучения), и зависит он в том числе от того, насколько высоко солнце находится над горизонтом.

В целом же интенсивность солнечной радиации всегда повышается в преддверии дня летнего солнцестояния (в 2024 году это 20 июня), добавила в разговоре с Москвой 24 ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"После этого световой день начнет сокращаться, а вместе с ним – и количество радиации", – отметила она, добавив, что в любом случае при загаре необходимо соблюдать рекомендации врачей, чтобы не навредить здоровью.

В свою очередь, замглавного врача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Новожилова пояснила, что реакция на солнечные лучи во многом зависит от фототипа кожи: одни легко загорают и без проблем проводят под солнцем целый день, другие же за несколько минут получают покраснение, а то и ожог.

"Один из фототипов – это люди со светлой кожей, которые очень быстро обгорают на солнце и совершенно беззащитны перед воздействием солнечных лучей. Людям с данным фототипом практически невозможно добиться ровного и красивого загара, а вот получить ожоги проще простого. Для другого же вида фототипа характерен смуглый или светло-коричневый цвет кожи: эта категория людей хорошо загорает, но при чрезмерном злоупотреблении ожоги не исключены", – сказала она.

Специалист напомнила, что самое опасное последствие неумеренного пребывания на солнце – это развитие меланомы, причем риски повышают ожоги, полученные в детстве. Кроме того, на риск меланомы указывает и большое количество родинок – например, более 50–100. При таких условиях человеку будет достаточно гораздо меньше УФ-излучения для развития меланомы, чем тому, у кого родинки единичные.

Ольга Новожилова заместитель главного врача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Следует учитывать, что оптимально загорать (не во вред здоровью и коже) – не один день от зари до зари, а понемногу и ежедневно. Если вы планируете находиться на открытом солнце в течение дня, рекомендуется использовать дополнительные средства защиты: зонты, платки светлых оттенков.

Новожилова добавила, что в целом начинать загорать можно с 10–15 минут, постепенно увеличивая это время в среднем до 25–30 минут, до 10:00 и после 16:00.

Не стоит забывать и про SPF-крем, порекомендовала специалист.

"Для защиты кожи лучше всего использовать крем с индексом защиты SPF-30 и более. В составе есть компоненты, которые не позволяют ультрафиолету навредить: разрушить коллаген, вызывая старение, и спровоцировать раковые заболевания", – уточнила Новожилова, добавив, что использовать такие средства нужно даже в пасмурную погоду.

При этом врач подчеркнула, что при правильном нахождении на солнце его лучи оказывают благоприятное воздействие – способствуют выработке витамина D, который укрепляет иммунитет и улучшает психоэмоциональное состояние человека.