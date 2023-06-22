Ожоговая профилактика: главные правила здорового загара

В МЧС России рассказали, как принимать солнечные ванны без вреда для здоровья. В частности, там посоветовали загорать утром до 11:00 и вечером после 16:00. Расскажем, какие еще правила необходимо соблюдать и чем грозит их невыполнение.

Бережем кожу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оптимальное время для загара возле водоема – с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00, рассказали в МЧС России. При этом необходимо защищать глаза и голову от солнца, а также насухо вытирать тело после купания, посоветовали в ведомстве.

Чтобы кожа не страдала, важно не задерживаться надолго в одном положении и время от времени переворачиваться. Кроме того, необходимо использовать специальный защитный крем до и после принятия солнечных ванн. Также в МЧС напомнили: чем ближе водоем, тем интенсивнее будет загар.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора разрешило москвичам купаться в 10 столичных зонах отдыха. В их число вошли, например, Путяевский, Головинский и Большой городской пруды, а также пляжи "Динамо" и Серебряный бор-2 и 3.

Опасные последствия

Несоблюдение правил загара может привести к повышению температуры, болезненным ощущениям и появлениям неравномерных пятен, которые надолго остаются на коже. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог Алена Девятова.





Алена Девятова врач-дерматовенеролог Однако это самое безобидное, что может случиться. Солнечные ожоги в молодом возрасте примерно на 80% повышают риск развития меланомы – самого агрессивного рака кожи. Также они провоцируют возникновение базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи, а также аутоиммунных заболеваний.

Если избежать ожога все же не удалось, специалист посоветовала не наносить на поврежденные участки тела сметану. От молочных продуктов кожу будет жечь, объяснила она.

"Лучшее решение – принять ванну с водой комнатной температуры и добавить в нее стакан яблочного уксуса. Это облегчит состояние и поспособствует восстановлению pH кожи (показатель соотношения кислоты и щелочи, в норме составляет от 4 до 6. – Прим. ред.)", – посоветовала Девятова.

После ванны нужно дать телу обсохнуть, не вытираясь при этом полотенцем. Затем следует нанести средство с пантенолом на обгоревшие участки и обновлять его каждый час, заключила эксперт.