Флеболог объяснила, опасно ли загорать при варикозе

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При варикозе нежелательно загорать и посещать солярий, так как под воздействием ультрафиолетовых лучей течение болезни может осложниться. Об этом Москве 24 рассказала врач-флеболог, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Анна Никитина.

По ее словам, загар плохо влияет на эластичность стенок сосудов, которая и так снижена даже на начальных стадиях болезни. Поэтому тем, у кого есть варикозное расширение или хроническая венозная недостаточность, флеболог посоветовала реже бывать под прямыми солнечными лучами и не посещать солярий.





Анна Никитина врач-флеболог, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Под влиянием ультрафиолета и тепла повышается свертываемость крови, ускоряется образование тромбов, обостряются воспалительные процессы. Все это в итоге может привести к осложнению варикозной болезни.

"В целом в жаркое время года, чтобы избежать обострения, старайтесь больше двигаться: гулять, кататься на велосипеде, плавать. Придерживайтесь диеты, потребляйте больше жидкости и принимайте контрастный душ. Носите удобную одежду и обувь, откажитесь от высоких каблуков", – отметила Никитина.

Также она напомнила, что при болезни вен на время физических нагрузок и перелетов на самолете необходимо надевать компрессионный трикотаж.

Ранее врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов перечислил первые признаки развивающегося варикоза. Один из них – появление похожих на шарики венозных узлов. Также может появиться утомляемость ног и отечность.



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