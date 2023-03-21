08:40Общество
Флеболог назвал первые признаки развития варикоза
Фото: depositphotos/Lighthunter
Выпирающие узлы на венах, ощущение тяжести в ногах и их отечность в конце дня – это первые признаки развивающегося варикоза, рассказал Москве 24 врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов.
Он пояснил, что симптом, характерный только для варикоза, – появление похожих на шарики венозных узлов. Они могут быть разные по диаметру, сильно выступать над кожей или не очень, но то, что они есть, уже говорит о развитии болезни, отметил врач.
При варикозе все эти симптомы проявляются регулярно и могут сопровождать человека на протяжении всего дня. Либо, что чаще, появляться каждый вечер.
"Некоторые пациенты замечают изменения, когда по вечерам им начинает жать обувь, которую утром они надевали легко", – отметил флеболог.
Кроме этого, при варикозе на ногах могут появляться коричневые пятна, чаще на внутренней стороне ближе к лодыжке, а также трофические язвы, синюшность кожи, сетка из сосудистых звездочек на стопе. Это уже признаки более тяжелых стадий болезни. Однако, к сожалению, для кого-то они становятся признаками, сподвигающими на самый первый поход к врачу, заключил Орлов.
Ранее флеболог, врач-хирург Виктор Любимов рассказал, что при варикозе не стоит заниматься статическими упражнениями для ног со среднетяжелыми и тяжелыми весами. В их числе – фронтальные приседания со штангой на плечах в машине Смита и любые виды жима.
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