Флеболог назвал первые признаки развития варикоза

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Выпирающие узлы на венах, ощущение тяжести в ногах и их отечность в конце дня – это первые признаки развивающегося варикоза, рассказал Москве 24 врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов.

Он пояснил, что симптом, характерный только для варикоза, – появление похожих на шарики венозных узлов. Они могут быть разные по диаметру, сильно выступать над кожей или не очень, но то, что они есть, уже говорит о развитии болезни, отметил врач.





Владислав Орлов врач-флеболог, кандидат медицинских наук Также есть неспецифические симптомы, которые появляются при варикозе, но могут быть признаком и многих других болезней. Это утомляемость ног, ощущение, будто они наливаются свинцом. Это их отечность, заметить которую можно по остающемуся на коже следу от резинки носков.

При варикозе все эти симптомы проявляются регулярно и могут сопровождать человека на протяжении всего дня. Либо, что чаще, появляться каждый вечер.

"Некоторые пациенты замечают изменения, когда по вечерам им начинает жать обувь, которую утром они надевали легко", – отметил флеболог.

Кроме этого, при варикозе на ногах могут появляться коричневые пятна, чаще на внутренней стороне ближе к лодыжке, а также трофические язвы, синюшность кожи, сетка из сосудистых звездочек на стопе. Это уже признаки более тяжелых стадий болезни. Однако, к сожалению, для кого-то они становятся признаками, сподвигающими на самый первый поход к врачу, заключил Орлов.

Ранее флеболог, врач-хирург Виктор Любимов рассказал, что при варикозе не стоит заниматься статическими упражнениями для ног со среднетяжелыми и тяжелыми весами. В их числе – фронтальные приседания со штангой на плечах в машине Смита и любые виды жима.

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