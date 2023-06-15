Врач рассказал о мерах профилактики цистита во время купального сезона

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Риск цистита увеличивается во время купального сезона, поэтому очень важно помнить о мерах профилактики, предупредил уролог Андрей Белкин, слова которого приводит "Газета.ру".

"При купании в водоеме патогенез развития циститов или простатитов обусловлен локальным или общим переохлаждением. Происходит спазм сосудов, нарушается микроциркуляция органов малого таза, что влечет развитие воспалительного процесса", – объяснил он.

Эксперт призвал купаться летом только в воде, которая прогрелась до комфортной температуры. Также он напомнил о том, что мокрое белье необходимо снимать. В сезон повышенного риска подхватить заболевание мочеполовой системы очень важно следить за гигиеной, подчеркнул врач. Кроме того, Белкин рекомендовал в достаточном количестве пить воду – более двух литров в сутки.

Не менее важно вовремя опорожнять мочевой пузырь, однако делать это следует только в специально отведенных местах, добавил он. По его словам, бактериальный цистит в 95–98% случаев спровоцирован условно-патогенными микроорганизмами кишечника, причина – восходящая инфекция наружных половых органов.

Ранее сообщалось, что рецидив цистита обычно происходит в межсезонье. Спровоцировать его обострение могут переохлаждение и гиповитаминоз. Уролог-андролог Андрей Дмитриев пояснил, что цистит – это воспалительное заболевание мочевого пузыря. У мужчин оно возникает редко и проявляется как осложнение другого недуга, который вызывает хроническую задержку мочи.



"Доктор 24": цистит