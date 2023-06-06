Врач назвал основную причину появления цистита

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Главная причина появления цистита заключается в специфике анатомического строения конкретного человека, а основными способами предотвращения заболевания являются личная гигиена и своевременное опорожнение мочевого пузыря. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-уролога и андролога Константина Антонова.

"Короткая и широкая уретра позволяет патогенным микроорганизмам быстро попадать в мочевой пузырь и размножаться. Кроме того, свою роль играет и близость к анусу и влагалищу. Эти зоны содержат условно-патогенную микрофлору", – объяснил он.

По словам специалиста, мужская уретра представляет собой длинный, узкий и изогнутый мочеиспускательный канал, который не позволяет инфекции подниматься в мочевой пузырь. Врач отметил, что чаще всего цистит появляется у женщин в возрасте от 25–30 лет.

Эксперт посоветовал избегать переохлаждения, соблюдать личную гигиену и вовремя опорожнять мочевой пузырь.

"Цистит часто связан с занесением патогенной микрофлоры в уретру во время полового акта, поэтому после него нужно обязательно опорожнять мочевой пузырь", – резюмировал Антонов.

Ранее сообщалось, что рецидив цистита обычно происходит в межсезонье. Спровоцировать его обострение могут переохлаждение и гиповитаминоз. Уролог-андролог Андрей Дмитриев пояснил, что цистит – это воспалительное заболевание мочевого пузыря. У мужчин оно возникает редко и проявляется как осложнение другого недуга, который вызывает хроническую задержку мочи.

"Доктор 24": цистит