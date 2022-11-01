Эксперты рассказали, почему у россиян возникают психосоматические болезни

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Многие врачи сейчас отмечают всплеск различных недугов с непонятным описанием: неожиданный цистит, боли в ногах, резкое повышение температуры тела и многое другое. По словам терапевта Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимура Асанова, таких пациентов объединяет одно – затянувшееся стрессовое состояние.

По его словам, лечению заболевшие с разным набором симптомов поддаются трудно. Эксперт считает, что такие пациенты обычно находились длительное время в серьезной психотравмирующей ситуации.

Врач подчеркнул, что психосоматика не является мифом. В некоторых случаях Асанов порекомендовал отправиться к специалисту. Его слова прокомментировала кандидат педагогических наук, доцент, психолог Наталья Браженская. По ее мнению, нельзя иметь хорошее физическое здоровье при нестабильном душевном состоянии.

"Перечень психосоматических заболеваний регулярно расширяется, начиная от гипертонии и близорукости и заканчивая болевыми ощущениями в разных частях тела, ожирением и воспалениями", – поделилась Браженская в разговоре с Общественной службой новостей.

Психолог порекомендовала самим искать комфортные способы снятия напряжения. Это может быть чашка травяного чая, теплая ванна, встреча с приятными людьми, прогулка на свежем воздухе.

Ранее глава медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович рассказал о последствиях затяжного стресса и перечислил, какие анализы помогут его выявить. По его словам, организм человека реагирует на внешние раздражители, что может показать гормональный фон.

"Доктор 24": стресс

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