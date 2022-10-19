Россиянам рассказали о болезнях, приобретенных на фоне стресса

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Нервная система и физическое тело тесно взаимосвязаны друг с другом, из-за этого организм может испытывать болезненные реакции на те или иные эмоции, считает психотерапевт-сексолог Артем Толоконин. По его словам, на фоне постоянной тревожности могут возникнуть регулярные головные боли и проблемы с ЖКТ.

Он отметил, что женский организм может отзываться на стресс от расставания с парой болью в правой груди. Если отец покидает своего ребенка и бросает его, могут возникнуть кожные заболевание, утверждает Толоконин.

Но, подчеркнул врач, такие состояния человек вполне способен избежать. Помочь в этом вопросе могут медитации и оптимизм.

"Роль мыслей и эмоционального настроя очень велика и действительно отражается на физическом здоровье", – поделился эксперт в беседе с "Мослентой".

Ранее сообщалось, что во время сильного стресса ностальгия по прошлым временам может только усилить тревожность. Более того, пережитые ранее эмоции тоже могут стать причиной стрессов и переживаний в настоящем, утверждают эксперты.

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