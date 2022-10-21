Психотерапевт объяснил, почему люди фокусируются только на плохих новостях

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Некоторые люди выделяют в потоке новостей пугающие сообщения, потому что так устроена их психика. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-психотерапевта, основателя клиники психосоматической медицины NeoVita Артема Толоконина.

По его словам, психика человека склонна поддаваться негативной информации.

"Например, очень наглядно это проявлялось в период ковида, когда люди сперва массово заражались эпидемией страха заболеть, а потом уже – непосредственно болезнью", – пояснил Толоконин.

Психотерапевт отметил, что страхи могут усиливаться из-за окружающего информационного фона. В таком случае человек может видеть в потоке ту информацию, которая подтверждала бы его опасения.

Толоконин подчеркнул, что многие люди находятся на грани паники, хотя на самом деле им ничего не угрожает. Вместе с тем они могут заражать таким состоянием других людей. Это происходит из-за работы зеркальных нейронов, которые настраивают других на общую волну тревожности.

Психотерапевт рекомендовал не принимать никаких решений в момент, когда эмоции заносят. Для снятия тревожности эксперт посоветовал правильно дышать.

"Например, так называемое квадратное дыхание, когда каждый этап практики (вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания и так далее) вы делаете на четыре или восемь тактов (секунд). Повторяя эти циклы, вы запускаете блуждающий нерв в парасимпатической нервной системе. Это оказывает успокаивающее действие", – заключил психотерапевт.

Ранее директор НИИ кардиологии СамГМУ доктор медицинских наук Дмитрий Дупляков рассказал, что длительный стресс оказывает разрушительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Он пояснил, что стресс вызывает спазмирование сосудов и повышает давление.



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