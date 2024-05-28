Петербурженка получила ожоги 80% тела после пятичасового лежания на солнце

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Жительница Санкт-Петербурга получила ожог 80% тела, когда попыталась загореть на солнце без подготовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

"Девушка около пяти часов провела на открытом солнце без подготовки. Она находится в реанимации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшие дни пострадавшую могут перевести из реанимации в профильное отделение.

Между тем заведующая отделением НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Замира Раджабова рассказала об опасности ультрафиолетового излучения и солнечных ожогов с образованием пузырей, так как они провоцируют меланому. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, ультрафиолет наиболее опасен в странах с тонким озоновым слоем – в Австралии и Новой Зеландии.

"В нашей стране наибольшее количество случаев меланомы фиксируется в Южном и Приволжском округах, с самым большим количеством солнечных дней в году", – уточнила врач.

Однако она подчеркнула, что городской загар также опасен для кожи, как и пляжный, так как для возникновения меланомы решающее значение имеет "доза" ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое дает солнце.

Раджабова так же обратила внимание, что факт загара или солнечного ожога не гарантирует появление заболевания, так как они лишь запускают процесс.

В свою очередь, американские врачи считают, что меланомы чаще всего проявляются в виде несимметричных родинок с неровными краями, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Дерматологи Наен Ли из Нью-Йоркского университета и Зайнеб Махзуми из Университета Мэриленда рассказали, что родинки могут состоять из скопления клеток кожи, которые называются меланоцитами (пигментные клетки, которые содержат меланин. – Прим. ред.). Из них образуются злокачественные опухоли. Тем не менее только 20–30% меланомы развивается в уже имеющихся кожных образованиях.

Еще один признак меланомы – увеличение родинки. Специалисты сообщили, что "безопасные" родинки по размеру обычно не превышают горошину.

Ранее врач-миколог Елизавета Абалухова заявила, что обострение акне в летний период связано с чрезмерным воздействием на кожу УФ-лучей. По ее словам, в малых дозах ультрафиолетовое излучение может выполнять антисептическое действие, подавлять активности бактерий Propionibacterium acnes, а также уменьшать воспаление.

