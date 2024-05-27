Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 19:39

Город
Главная / Новости /

Роспотребнадзор разрешил купаться в трех столичных водоемах

В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Москвичам разрешили купаться в трех столичных водоемах: "Тропарево", Большой городской пруд и Черное озеро в Зеленограде. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Роспотребнадзора.

В сообщении ведомства уточняется, что всего к приемке в летний сезон были предъявлены девять территорий, однако на сегодняшний день решение принято только по трем ранее указанным. В список также вошли:

  • "Левобережье";
  • пляж "Динамо";
  • "Головинские пруды";
  • Белое озеро;
  • Мещерское озеро;
  • Большой Садовый пруд.

Кроме того, Роспотребнадзор должен принять решение в отношении 39 зон отдыха без организованного купания. В свою очередь, зоны "Левобережье", "Головинские пруды" и пляж "Динамо" приняты, но купаться там пока нельзя, уточнили в ведомстве.

На реконструкцию сейчас закрыты "Школьное озеро", "Путяевский пруд № 1", "Серебряный бор–2" и "Серебряный бор–3".

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах построить две зоны отдыха с бассейнами под открытым небом в парке "Серебряный бор".

Мэр столицы отметил, что этим летом в Москве откроется свыше 20 пляжей, а бассейны будут работать на 12 фестивальных площадках "Московских сезонов", в парке "Остров мечты", в спорткомплексах "Лужники", "Чайка" и "Формула воды".

Москвичи заметили отдыхающих на пляже "Динамо"

Читайте также


город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика