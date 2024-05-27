Роспотребнадзор разрешил купаться в трех столичных водоемах

27 мая, 19:39Город
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Москвичам разрешили купаться в трех столичных водоемах: "Тропарево", Большой городской пруд и Черное озеро в Зеленограде. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Роспотребнадзора.
В сообщении ведомства уточняется, что всего к приемке в летний сезон были предъявлены девять территорий, однако на сегодняшний день решение принято только по трем ранее указанным. В список также вошли:
- "Левобережье";
- пляж "Динамо";
- "Головинские пруды";
- Белое озеро;
- Мещерское озеро;
- Большой Садовый пруд.
Кроме того, Роспотребнадзор должен принять решение в отношении 39 зон отдыха без организованного купания. В свою очередь, зоны "Левобережье", "Головинские пруды" и пляж "Динамо" приняты, но купаться там пока нельзя, уточнили в ведомстве.
На реконструкцию сейчас закрыты "Школьное озеро", "Путяевский пруд № 1", "Серебряный бор–2" и "Серебряный бор–3".
Ранее Сергей Собянин рассказал о планах построить две зоны отдыха с бассейнами под открытым небом в парке "Серебряный бор".
Мэр столицы отметил, что этим летом в Москве откроется свыше 20 пляжей, а бассейны будут работать на 12 фестивальных площадках "Московских сезонов", в парке "Остров мечты", в спорткомплексах "Лужники", "Чайка" и "Формула воды".
Москвичи заметили отдыхающих на пляже "Динамо"