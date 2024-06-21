Собянин: в Москве планируется построить еще более 100 новых детских садов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В ближайшие три года в Москве возведут свыше 100 детских садов, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Градоначальник привел в пример готовое на 50% здание с бассейном на 350 мест на улице Дубнинской, а также объект на Сиреневом бульваре для 300 детей. Кроме того, новые детские сады появятся в Пресненском районе (на 225 мест) и Выхине-Жулебине на Сормовской улице (на 300 мест).



Мэр напомнил, что создание социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений Москвы. Так, с 2011 года был возведен уже 431 детский сад, из которых 12 ввели в эксплуатацию лишь в 2024 году.



"Возводим детские сады в уже сложившихся и новых районах города. С 2012 года в ТиНАО мы ввели 100 объектов, а в этом году закончим строительство еще 11 детских садов", – добавил градоначальник.



Собянин подчеркнул, что во всех зданиях специалисты создают необходимые условия для всестороннего развития детей: организуют функциональные залы, раздевалки, буфеты и многое другое. Особое внимание, по словам мэра, уделяется вопросам безопасности – установке охранных систем и пожарных сигнализаций.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят и введут в эксплуатацию 58 образовательных учреждений к 2027 году, 56 из них будут переданы Москве. В ТиНАО планируется создать 37 детских садов и 21 школу, 18 из которых рассчитаны более чем на 1 тысячу учеников. При этом в течение прошлого года там успели построить 27 образовательных учреждений.

