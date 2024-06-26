Начался первый этап благоустройства территории возле станции Серп и Молот МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Стартовал первый этап благоустройства территории возле станции Серп и Молот МЦД-4, в рамках которого будут обновлены покрытие тротуаров, проезжей части, улучшат освещение, поставят новые остановочные павильоны и сделают парковочные карманы. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Главная задача – улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей", – передает комплекс городского хозяйства слова вице-мэра в своем телеграм-канале.

Бирюков подчеркнул, что первый этап затронул улицу Волочаевскую, проезды Таможенный, Золоторожский и Танковый, а также Верхний Золоторожский переулок. На их территориях установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, а также организовали удобные проходы для пешеходов и проезды для автотранспорта.

Заммэра добавил, что теперь предстоит убрать воздушные кабельные линии в кабельную канализацию для улучшения визуального облика пространства и обеспечения безопасной эксплуатации коммуникаций. В рамках модернизации системы освещения специалисты поменяют старые фонари на современные энергоэффективные и установят дополнительные светильники. Также на пешеходных переходах появятся опоры контрастного освещения.

В рамках работ планируется расширить тротуары и поменять на них порядка 20 тысяч квадратных метров покрытий, а на проезжей части уложат около 33,8 тысячи квадратных метров асфальта. Также в первый этап вошли работы на детских площадках, после которых на нах появятся новое игровое оборудование и безопасное резиновое покрытие.

Территории у станций Солнечная, Беговая и Кусково МЦД-4 также планируют благоустроить. Также старые остановки заменят на современные павильоны и установят новые, для водителей автомобилей организуют дополнительные парковочные места.

По словам Сергея Собянина, в границы благоустройства рядом с Беговой включат улицу Поликарпова, Беговой и 1-й Хорошевский проезды. Рядом с Солнечной обновят отстойно-разворотную площадку для автобусов, а остановку общественного транспорта сделают ближе к станции. Кроме того, около Кускова на Кусковской улице около владения 26А будет обновлена площадка для выгула и дрессировки собак.