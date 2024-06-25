Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Центрального округа Москвы в этом году. Об этом градоначальник сообщил в своем личном блоге.

"Абсолютное большинство работ по благоустройству мы проводим за пределами центра. Но и в Центральном округе есть места, которые неплохо бы подремонтировать, добавить комфорта и функциональности", – написал он.

Мэр рассказал, что в ближайшее время в порядок будет приведен парк "Усадьба Трубецких" в Хамовниках. По его словам, в парке не произойдет кардинальных изменений, однако будет обновлена инфраструктура, в том числе детские площадки, одна из которых будет оборудована для малышей, а другая – для ребят постарше.

По словам мэра, будут обновлены и спортивные площадки парка. На баскетбольной и волейбольной площадках покрытие будет заменено на каучуковое, а на футбольном поле будет использована искусственная трава.

Рядом обустроят спортивную зона для воркаута и настольного тенниса, а также отремонтируют раздевалки и ограждение. При входе в парк со стороны переулка Хользунова будет создана комфортная и функциональная площадка для дрессировки четвероногих любимцев.

В этом году в Центральном округе также будет благоустроена территория школы при Алексеевском монастыре на Верхней Красносельской улице в Красносельском районе. Здание школы было построено в XIX веке.

Собянин отметил, что для учеников школы будет благоустроен школьный двор и прилегающая территория, будут оборудованы две спортивные площадки с травмбезопасным резиновым покрытием. Кроме того, специалисты модернизируют систему освещения, озеленят территорию и заменят асфальтовое покрытие тротуаров и проездов.

Мэр рассказал, что в этом сезоне также будет обновлено пространство перед зданием старейшего в России информационного агентства ТАСС на Тверском бульваре. На площадке перед входом в информационное агентство будут установлены современные выставочные стенды с медиа экранами.

Градоначальник поделился, что работы пройдут и на территории Всероссийского музея декоративного искусства на Делегатской улице в Тверском районе.

Собянин отметил, что эта территория сохранила черты усадебного быта позапрошлого века: парадное пространство перед входом в главный дом и старый усадебный сад. Поэтому, по словам мэра, работы будут проведены с особенно бережным подходом. В первую очередь будут модернизированы инженерные коммуникации.

Круговое движение на территории музея сохранится для экскурсионных автобусов, но для другого транспорта въезд на территорию будет ограничен. В центре территории будут разбиты цветники из многолетников и однолетних растений. Парковая мебель и фонари будут выполнены в традициях усадебной садовой мебели XIX века.

Ранее сообщалось, что в Москве началась подготовка к реставрации участка исторической ограды Парка Горького, выходящего на улицу Крымский Вал и Пушкинскую набережную. Работы будут проводиться в рамках комплексного благоустройства парка. Специалисты уже приступили к демонтажу кованых и литых элементов.