Собянин: территории около четырех станций МДЦ-4 будут благоустроены

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Территории около станций Солнечная, Беговая, Серп и Молот, Кусково четвертого Московского центрального диаметра благоустроят. На сегодняшний день новой линией, которую открыли в прошлом году, воспользовались уже более 50 миллионов пассажиров, сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

"Чтобы по МЦД-4 пошли поезда, понадобилось построить и реконструировать более 150 километров железнодорожных путей, а также 50 мостов, путепроводов и других искусственных сооружений. Фактически с нуля возвели 25 городских вокзалов", – отметил он.

Около четырех станций диаметра специалисты расширят тротуары, заменят асфальт, обновят разметку и светофоры, а также адаптируют пешеходные подходы для маломобильных граждан. Мэр уточнил, что по программе "Чистое небо" будут убраны воздушные провода в кабельную канализацию.

Также старые остановки заменят на современные павильоны и установят новые, для водителей автомобилей организуют дополнительные парковочные места.

Как рассказал градоначальник, в границы благоустройства рядом с Беговой включат улицу Поликарпова, Беговой и 1-й Хорошевский проезды. Рядом с Солнечной обновят отстойно-разворотную площадку для автобусов, а остановку общественного транспорта сделают ближе к станции.

Вместе с тем улучшение пешеходной и транспортной доступности Серпа и Молота пройдет в два этапа. В этом году специалисты благоустроят, в том числе, и улицу Волочаевскую, проезды Таможенный, Золоторожский, Танковый и переулок Верхний Золоторожский.

Около Кусково на Кусковской улице около владения 26А будет обновлена площадка для выгула и дрессировки собак.

Ранее сообщалось, что обновление поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) завершится в 2024 году. Для этого будет поставлено более 500 вагонов. Также новые составы начнут курсировать и на МЦД-4. В настоящее время на диаметрах пассажиров перевозят современные "Иволги", поезда ЭП2Д, ЭП2ДМ.

