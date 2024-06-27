Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 23:15

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Собянин: интегрируем Мнёвниковскую пойму в транспортную сеть города

Собянин: интегрируем Мнёвниковскую пойму в транспортную сеть города

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Путепровод в Мнёвниковской пойме готов на 70%. Он поможет соединить район с городской транспортной сетью.

Также автомобилисты смогут быстрее попадать и на Рублевское шоссе. О строительстве дорожной сети в Хорошёво-Мнёвниках рассказал Сергей Собянин. Проект создания новых транспортных связей в этом районе включает несколько объектов, поэтому полностью все работы планируют завершить в начале 2026 года.

Как будет выглядеть пространство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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