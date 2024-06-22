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22 июня, 13:30

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Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 6 и 7 июля

Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 6 и 7 июля

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В Саду имени Баумана в Москве состоится благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Его проведут 6 и 7 июля, рассказал мэр Сергей Собянин.

В рамках фестиваля пройдет ярмарка с участием городских НКО: можно будет приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду и другие товары, средства от продажи которых пойдут на помощь подопечным фондов. Также все желающие смогут забрать питомцев из приютов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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