Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 6 и 7 июля

В Саду имени Баумана в Москве состоится благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Его проведут 6 и 7 июля, рассказал мэр Сергей Собянин.

В рамках фестиваля пройдет ярмарка с участием городских НКО: можно будет приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду и другие товары, средства от продажи которых пойдут на помощь подопечным фондов. Также все желающие смогут забрать питомцев из приютов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

