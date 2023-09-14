Сотрудники налоговой службы России возложили цветы на Поклонной горе

Фото: Ярослав Чингаев

Сотрудники подразделений Федеральной налоговой службы (ФНС) приехали на Поклонную гору, чтобы отдать дань памяти погибшим во время Второй мировой войны. Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы.

По словам руководителя управления УФНС России по Москве Марины Третьяковой, в сентябре 1945 года Россия, одержав победу над врагом, поставила точку "в самой кровопролитной войне за всю историю человечества". Председатель молодежного совета ведомства Богдан Лучицкий, в свою очередь, заявил, что 24 апреля 2020 года в РФ установили памятную дату в честь дня окончания Второй мировой войны (3 сентября).

Заместитель главы УФНС России по Москве Сергей Карпачев напомнил, что более 27 миллионов человек пали во время войны. Он отметил, что с самого начала и до конца в тылу трудились дети и женщины, отдавая все силы ради победы в этой битве.

"За победу над фашизмом Советский Союз заплатил высокую цену. Неоценим подвиг наших солдат, отдавших свои жизни за освобождение мира от фашистской чумы. Светлая память всем павшим за Родину", – добавил Карпачев.

Заместитель руководителя УФНС РФ по Москве Елена Анисимова поблагодарила нынешних участников СВО. Как она заявила, сейчас России необходимо защищать свою родину, поэтому ее гражданам приходится "отстаивать мирное небо над головой".

"Мы мирно жили более 70 лет. Но сегодня вновь фашизм поднял голову. Гонимы русский народ и культура. Пусть скорее наши братья, мужья и отцы возвращаются домой с Победой", – отметила Анисимова.

В конце акции сотрудники налоговой службы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе.

Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Традиционная церемония в честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошла в Александровском саду.

Президента сопровождали ветераны. После павших воинов почтили минутой молчания. Завершилась церемония парадным прохождением расчетов Почетного караула Президентского полка и возложением президентом цветов у монументов на Аллее городов-героев и городов воинской славы.