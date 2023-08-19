В Москве отметят 80-летие создания суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ

В Москве отмечают 80-летие со дня образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. У театра Российской Армии, где расположен памятник Александру Суворову, собрались кадеты, их родители, а также выпускники и ветераны. Суворовцы в торжественной обстановке вынесли знамя. К памятнику Великому русскому полководцу возложили цветы. Суворовские военные и нахимовские военно-морские училища были образовны во время Великой Отечественной войны. В августе 1943-го года.

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