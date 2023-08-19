Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Общество

В Москве отметят 80-летие создания суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ

В Москве отметят 80-летие создания суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ

В субботу воздух в Москве прогреется не выше 26 градусов

Москвичей пригласили посетить площадки форума "Армия – 2023"

В рамках МУФ заработала четвертая площадка

ФАС проверит обоснованность ценообразования на птицу, корма и ветеринарные препараты

На форуме "Армия – 2023" работает мобильный пункт отбора на контрактную службу

Форум "Армия – 2023" будет работать все выходные дни

Форум "Армия – 2023" будет работать все выходные дни

"Актуальный репортаж": треть трудовых мигрантов может уехать из РФ

Сотрудники Московского зоопарка показали, как капибара кормит своих детенышей молоком

В Москве отмечают 80-летие со дня образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. У театра Российской Армии, где расположен памятник Александру Суворову, собрались кадеты, их родители, а также выпускники и ветераны. Суворовцы в торжественной обстановке вынесли знамя. К памятнику Великому русскому полководцу возложили цветы. Суворовские военные и нахимовские военно-морские училища были образовны во время Великой Отечественной войны. В августе 1943-го года.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика