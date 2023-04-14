Москвичам рассказали о работе столичного Центра реабилитации диких животных

Ежегодно на горячую линию правительства Москвы поступает около полутора тысяч звонков по поводу диких животных. Москвичи сообщают о лисах и совах, лосях и ужах, которых они встретили на улицах столицы. Всех их выхаживают специалисты столичного Центра реабилитации.

Среди питомцев встречаются экзотические звери и птицы. На данный момент в центре на попечении находится 780 зверей, рептилий и птиц.

Как они попадают в Центр реабилитации? И что с ними происходит дальше? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.