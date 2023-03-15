Без клещей и стресса: как подготовить питомца к дачному сезону

Перед началом дачного сезона многие горожане сталкиваются с традиционным вопросом: как подготовить кошек и собак к жизни на природе и что положить в дорожную аптечку. Москва 24 вместе с экспертами собрала самые важные советы.



Вакцинация

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Перед тем как отвезти питомца на дачу, необходимо сделать ему комплексную прививку от вирусов и укол от бешенства. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач Кристина Жукова.





Кристина Жукова ветеринарный врач Бешенство – это потенциально опасная для человека инфекция. Поэтому сделать такую прививку очень важно, независимо от того, гуляет ваш питомец на участке или выходит за его периметр. Лучше всего заняться этим за месяц или полтора до выезда.

Второй момент – обработка питомца от блох и клещей. "Последние особенно опасны для собак и являются переносчиками жизнеугрожающих заболеваний, например пироплазмоза", – подчеркнула эксперт.

Можно дать животному таблетку и дополнительно нанести капли на холку или надеть ошейник, посоветовала Жукова.



Сбор аптечки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В аптечке для питомца должен быть антисептик – хлоргексидин, мирамистин или перекись водорода, а также бинты или марля.





Кристина Жукова ветеринарный врач Йод и зеленка строго противопоказаны, так как они вызывают сильные ожоги на коже. Кроме того, нужно взять сорбенты: активированный уголь или энтеросгель. Можно положить обезболивающее, которое порекомендует ваш ветврач.

По словам специалиста, препараты в аптечке служат лишь первой помощью. Если питомец порезался или отравился, его в любом случае нужно показать врачу.



Укус змеи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Если вблизи дачи нет ветклиник, то лучше взять с собой еще и противошоковые препараты – они могут понадобиться при укусе змеи или пчелы. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, поведенческий терапевт Ксения Михайлова.





Ксения Михайлова ветеринарный врач, поведенческий терапевт После укуса может возникнуть сильная аллергическая реакция, когда у питомца начинается отек – здесь нужна оперативная помощь. Желательно, чтобы такие лекарства стояли в холодильнике.

Даже если питомец нормально себя чувствует после укуса, то все равно необходимо показать его ветеринару, отметила специалист.



Никакого стресса

Кроме того, перед поездкой на дачу необходимо купить для животного ошейник с адресником, на котором будет телефон владельцев, порекомендовала Ксения Михайлова.





Ксения Михайлова ветеринарный врач, поведенческий терапевт Есть миф, что кошки хорошо ориентируется в пространстве и всегда найдут дорогу домой. На самом деле это не так. Вообще лучше не пускать животное на самовыгул, а использовать для этого поводок.

Собаки легче переносят поездку на машине и загородную жизнь. Кошку же нужно заранее подготовить к таким переменам.

"За три-четыре недели приучите кошку к переноске, совершите пару поездок. При переезде на дачу накройте переноску, чтобы питомец не видел то, что происходит вокруг, особенно если вы пользуетесь общественным транспортом. Так ему будет спокойнее. И обязательно надевайте на кошку поводок или шлейку на случай, если он решит сбежать из своего укрытия", – порекомендовала специалист.

Также можно заранее распылить в переноске успокаивающие феромоны, которые есть в ветаптеках, чтобы кошка лучше чувствовала себя в поездке, заключила Михайлова.