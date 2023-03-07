Паразитолог объяснил, почему перед вакцинацией важно провериться на гельминтов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Перед вакцинацией важно провериться на гельминтов, так как они снижают иммунитет и делают вакцинацию неэффективной, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на профессора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета, доктора медицинских наук, паразитолога Евгения Морозова.

"Любое паразитарное заболевание опасно тем, что на его фоне бессмысленно вакцинироваться, вакцина просто не подействует. Паразитарные заболевания глушат иммунитет. Вакцина должна его стимулировать, но нельзя стимулировать то, чего нет", – рассказал эксперт.

Паразитолог отметил, что при проведении вакцинации у животных ветеринар узнает у хозяев о проверке питомцев на глистов. В поликлинике врач такие вопросы гражданам не задает. Если у человека есть аскаридоз, но он получил вакцину от COVID-19, то потом он все равно может заразиться вирусом. А иногда заболевание приводит к смерти, добавил Морозов.

"Мы потом получаем некорректную статистику, что вакцина не сработала, а это просто пациент пришел с глистами", – сказал Морозов.

Перед любой вакцинацией пациентам необходимо сдать анализ кала. На территории России наиболее распространено заболевание гельминтозами, которые можно выявить при проведении анализа, заключил эксперт.

Ранее паразитолог Евгений Морозов оценил здоровье москвичей с точки зрения зараженности паразитами. Он отметил, что Москва с гигиенической точки зрения город – чистый, зараженность гельминтами и другими паразитами практически нулевая.

По словам эксперта, заразиться паразитами можно, если человек решает полакомиться экзотикой – рыбой из Якутии, строганиной или мясом лося и кабана, принесенных с охоты. Специалист подчеркнул, что термической обработки недостаточно для того, чтобы избавиться от паразитов.



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