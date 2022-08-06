Паразитолог Морозов оценил здоровье москвичей

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Паразитолог Евгений Морозов оценил здоровье москвичей с точки зрения зараженности паразитами. Об этом пишет "Москвич Mag".

"Москва с гигиенической точки зрения город чистый, зараженность гельминтами и другими паразитами практически нулевая. Точнее, тут все встречается, но понемногу", – объяснил он.

Как отметил специалист, заразиться паразитами можно, если человек решает полакомиться экзотикой. По словам Морозова, такой риск есть при употреблении рыбы из Якутии, строганины или мяса лося и кабана, принесенных с охоты. Кроме того, эксперт подчеркнул, что термической обработки недостаточно для того, чтобы избавиться от паразитов.

Ранее представители Мосприроды заявили, что испанские слизни, с которыми все чаще сталкиваются москвичи, не представляют опасности.

Эксперты отметили, что их рацион состоит из сельскохозяйственных продуктов, овощей и фруктов. Кроме того, испанские слизни любят более теплый климат, в Россию они могли быть привезены совершенно случайно, добавили специалисты.

Представители Мосприроды предупредили, что не стоит брать слизней в руки, ведь в их слизи могут быть паразиты и патогенные микроорганизмы.