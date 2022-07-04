Биолог рассказал, стоит ли бояться червей-паразитов в водоемах Подмосковья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Биолог Павел Глазков в разговоре с Москвой 24 посоветовал горожанам не бояться длинных червей в водоемах.
Ранее жители Подмосковья сообщили о появлении в водоемах двухметровых червей. Видео с шевелящимся клубком беспозвоночных распространилось в СМИ. В пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что эти черви не представляют для людей никакой опасности. В частности, не кусаются и не способны откладывать личинки в теле человека.
Специалист отмечает, что для человека эти черви не представляют опасности, поскольку паразитируют только в насекомых. "Причем на уровне личинок. Взрослые ведут водный образ жизни. Они вне воды погибают в считанные часы", – уточнил биолог.
Глазков добавил, что личинки этих червей имеют микроскопический размер и плавают в воде. Теоретически человек может их проглотить, но ничего страшного не случится.
"Личинка в теле организма превратится в цисту, в такую форму защитную. И она с каловыми массами просто выйдет из человека, то есть никуда в стенки кишечника и другого органа не внедрится. Это животное абсолютно для человека безвредно", – подчеркнул эксперт.
Ранее в Подмосковье заметили множество гусениц, которые облепили дерево. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский назвал такое явление абсолютно нормальным. По его словам, периодические колебания численности характерны для насекомых, а также их личинок.
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