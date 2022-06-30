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Энтомолог рассказал, стоит ли бояться укусов атаковавших Анапу божьих коровок

Не покусают? Стоит ли бояться нашествия божьих коровок в Анапе
регионыэкологияэксклюзив

Фото: vk.com/pva_anapa

Кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко в беседе с Москвой 24 рассказал, что нашествие божьих коровок в Анапе связано с сезоном их размножения и людям нечего опасаться.

Ранее в Сети появились видео, на котором эти жуки облепили кусты около одного из пляжей города. В комментариях пользователи жалуются, что насекомые садятся на тело и одежду, вынуждая отдыхающих покидать прибрежные зоны.

Юрий Гниненко отметил, что такое в регионе происходит каждый год.

Это очередная вспышка размножения одного из видов божьих коровок. Людей они покусать если и могут, то человек даже не заметит укуса. Настолько их челюсти маленькие.
Юрий Гниненко
кандидат биологических наук, энтомолог

Единственная неприятность от божьих коровок – это, если взять жука в руки, он, обороняясь, начнет выделять желтоватую жидкость, объясняет энтомолог.

"От этой жидкости у некоторых людей, особенно у детей, может возникать аллергическая реакция, покраснения. Поэтому лучше не брать божьих коровок в руки, не лезть самому в скопления насекомых", – рекомендует Юрий Гниненко.

Энтомолог добавил, что нашествие божьих коровок – кратковременное явление. Через неделю, а может быть и раньше, они перестанут беспокоить отдыхающих.

Ранее в Минздраве порекомендовали россиянам при укусе насекомого проверить, не осталось ли в коже жало. Его следует извлечь, после чего продезинфицировать ранку йодом, перекисью или нашатырным спиртом.

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