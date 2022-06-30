Энтомолог рассказал, стоит ли бояться укусов атаковавших Анапу божьих коровок

Фото: vk.com/pva_anapa
Кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко в беседе с Москвой 24 рассказал, что нашествие божьих коровок в Анапе связано с сезоном их размножения и людям нечего опасаться.
Ранее в Сети появились видео, на котором эти жуки облепили кусты около одного из пляжей города. В комментариях пользователи жалуются, что насекомые садятся на тело и одежду, вынуждая отдыхающих покидать прибрежные зоны.
Юрий Гниненко отметил, что такое в регионе происходит каждый год.
Единственная неприятность от божьих коровок – это, если взять жука в руки, он, обороняясь, начнет выделять желтоватую жидкость, объясняет энтомолог.
"От этой жидкости у некоторых людей, особенно у детей, может возникать аллергическая реакция, покраснения. Поэтому лучше не брать божьих коровок в руки, не лезть самому в скопления насекомых", – рекомендует Юрий Гниненко.
Энтомолог добавил, что нашествие божьих коровок – кратковременное явление. Через неделю, а может быть и раньше, они перестанут беспокоить отдыхающих.
Ранее в Минздраве порекомендовали россиянам при укусе насекомого проверить, не осталось ли в коже жало. Его следует извлечь, после чего продезинфицировать ранку йодом, перекисью или нашатырным спиртом.
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