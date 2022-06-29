Туристы из Анапы засняли нашествие божьих коровок. По словам отдыхающих, эти насекомые заполонили пляжи и улицы курорта, к тому же больно кусали.

Экологи объяснили нашествие божьих коровок тем, что в Анапе в этом году развелось слишком много тли. Как известно, это их основная пища. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.