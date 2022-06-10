Морозовскую больницу атаковали гусеницы. По словам пациентов, насекомые появились после того, как у 17-го и 18-го корпуса поменяли газон.

Специалисты же говорят, что это пилильщики, которые не представляют опасности для человека. Однако они могут серьезно навредить деревьям.

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