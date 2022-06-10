Воду начали раздавать на столичных вокзалах из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На семи железнодорожных вокзалах столицы начали раздавать бесплатно питьевую воду из-за жары, сообщает пресс-служа ЦППК.

"10 июня из-за жаркой погоды на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах в вечерний час пик с 16:00 сотрудники компании будут предлагать пассажирам питьевую воду", – говорится в сообщении.

В ЦППК отметили, что пассажиры смогут получить питьевую воду в местах отправления поездов ЦППК.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 28 градусов.

Комплекс городского хозяйства рекомендовал москвичам избегать длительного пребывания на солнце. Городские службы постоянно осуществляют мониторинг температуры и следят за состоянием дорог.

В предстоящие выходные в столице сохранится летняя погода, рассказал ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в ночные часы температура не опустится ниже 12–17 градусов, а днем воздух может прогреться до 29 градусов.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, жара в Москве спадет к 15–16 июня. В столичном регионе будет около 20–22 градусов.

