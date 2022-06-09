"Жизнь в большом городе": Москва экскурсионная

9 июня в России отмечают 350-летие со дня рождения Петра I. В честь этой даты в стране пройдет больше 150 мероприятий.

Какие тематические экскурсии можно посетить в Москве? Какие этапы жизни Великого Петра они затрагивают? И куда отправиться в выходные всей семьей, чтобы и время хорошо провести и уроки истории послушать? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".