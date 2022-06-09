Москва онлайн покажет спектакль Малого театра "Петр I" в "Аптекарском огороде"

Фото: maly.ru

12 июня, в День России, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть фрагмент спектакля Государственного академического Малого театра "Петр I". Мероприятие пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Событие приурочено к празднованию 350-летия Петра Великого, который основал "Аптекарский огород" в 1706 году как место для выращивания лекарственных растений.

Режиссер постановки – Владимир Драгунов. Главные роли исполняют заслуженный артист России Андрей Чубченко (Петр Великий) и актер Станислав Сошников (царевич Алексей). В Малом театре премьера спектакля состоялась в ноябре 2021 года.

Смотрите прямую трансляцию 12 июня в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.