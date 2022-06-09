Объявлены лауреаты Госпремии РФ в области литературы и искусства 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Дома русского зарубежья имени Солженицына Виктор Москвин, художник Павел Никонов и гендиректор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко стали лауреатами Государственной премии России в области литературы и искусства 2021 года. Об этом сообщил советник главы государства Владимир Толстой.

Он рассказал, что Москвина отметили за работу по возвращению, сохранению и распространению наследия русских эмигрантов.

Никонову награда уже была присвоена двадцать лет назад. В 2021 году премию художнику присудили за вклад в развитие русского и мирового изобразительного искусства.

Гульзаду Руденко выделили за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия страны.

Ранее стали известны лауреаты премии "Золотая маска". Так, за лучшую женскую роль в номинации "Оперетта-мюзикл" за работу в постановке "Шахматы" получила награду Анастасия Стоцкая. Лучшим балетом признали "Чайку" Большого театра.

Также до этого в столице объявили лауреатов VIII Национальной анимационной премии "Икар". Лучшим актером стал Сергей Маковецкий. Он взял приз за роль князя в картине "Три богатыря и конь на троне". В номинации "Лучший персонаж" выиграл лев из мультфильма "Синий лев".

