Стали известны лауреаты премии "Золотая маска"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Анастасия Стоцкая получила премию "Золотая маска" за лучшую женскую роль в номинации "Оперетта-мюзикл" за работу в постановке "Шахматы". Церемония вручения наград прошла онлайн на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Лучшим балетом признали постановку "Чайка" Большого театра, а лучшим спектаклем в номинации "Современный танец" стал "Плот медузы" Камерного театра Воронежа. Павел Клиничев получил награду номинации "Балет-Современный танец/Работа дирижера" за работу в спектакле "Конек-Горбунок" театра "Урал Опера Балет", а Павел Глухов стал лучшим балетмейстером-хореографом.

Награду за лучшую мужскую роль в номинации "Балет-Современный танец" получил Владислав Лантратов за роль в спектакле "Чайка". При этом заслуженную артистку РФ Оксану Кардаш наградили за лучшую женскую роль в той же номинации в спектакле Autodance Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Спектакль "Антигона" пермского "Театра-Театра" признан лучшим спектаклем в оперетте/мюзикле, а Роман Феодори награжден за лучшую режиссерскую работу за эту постановку.

Ранее сообщалось, что 21 апреля музеи Московского Кремля представят проект "Кремлевская гостиная". В рамках него состоятся тематические вечера, аналогичные светским салонам. Первое собрание будет приурочено к истории российских и французских салонов.

