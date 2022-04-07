Арт-фестиваль "Таврида" планируют провести в июле

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Крымский арт-фестиваль "Таврида" планируется провести во второй половине июля, заявил генеральный директор Центра развития культурных инициатив и руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин РИА Новости.

"Наше мероприятие, скорее всего, пройдет в июле, по крайней мере на сегодняшний день данные именно такие подтверждены. Пока запланировано на вторую половину июля", – сказал Першин.

По его словам, организаторы фестиваля приняли решение о его переносе с осени на лето в связи с большим количеством мероприятий, запланированных на сентябрь.

Ранее стало известно, что Международный фестиваль авторского документального кино "Артдокфест" не будет проводиться в России. В пресс-службе фестиваля пояснили, что зрители, купившие билет на показ в кинозале, получат бесплатный доступ к онлайн-просмотру выбранного фильма. Для этого нужно будет заполнить специальную форму на сайте.

