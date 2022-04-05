Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Церемония вручения российской национальной театральной премии "Золотая маска" состоится 20 апреля в онлайн-формате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премии.

"Меняется формат церемонии, принято такое решение, что мы проводим ее онлайн. Зрителей, номинантов мы подключаем онлайн. Будут ведущие", – говорится в сообщении.

Прямая трансляция церемонии пройдет на платформе онлайн-кинотеатра Okko и в соцсетях фестиваля "Золотая маска".

"Всех лауреатов мы подключаем по интернету, как это было в 2020 году, когда была пандемия", – отметили в пресс-службе.

Организаторы мероприятия выразили уверенность, что объявление победителей в прямом эфире, непосредственный контакт и связь с участниками и номинантами премии сохранят важные черты данного события, среди которых – объединение людей театра, взаимное внимание и поддержка.

"Сейчас мы не сомневаемся, что и в новых обстоятельствах нам всем – организаторам, участникам, профессиональному сообществу и зрителям – важно оставаться вместе, сохранить то, что неизменно делает день вручения премии "Золотая маска" особым", – отметили организаторы.

В прошлом году "Жизель" Большого театра стала лучшим балетом по версии театральной премии "Золотая маска". Как отметил руководитель группы ГАБТа Махар Вазиев, постановочная команда смогла сделать потрясающий спектакль. Также постановку отметили и за мужские роли, которые исполнили Артемий Беляков и Граф Альберт.