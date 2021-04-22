"Жизель" Большого театра признали лучшим балетом по версии "Золотой маски"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Жизель" Большого театра стала лучшим балетом по версии театральной премии "Золотая маска". Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил руководитель группы ГАБТа Махар Вазиев, постановочная команда смогла сделать потрясающий спектакль. Кроме того, он выразил благодарность Алексею Ратмановскому.

"Не могу сказать, что за последние 100 лет у кого-либо был подобный спектакль", – сказал Вазиев.

Кроме того, он поблагодарил преподавателей и репетиторов, которые "несут огромную часть работы – хотя обычно их не видно, они стоят за кулисами".

Также постановку отметили за мужские роли, которые исполнили Артемий Беляков и Граф Альберт.

Ранее сообщалось, что на сцене Центра им. Мейерхольда показали балет по "Крейцеровой сонате" Толстого.