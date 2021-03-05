Площадь Галины Улановой в честь великой балерины может появиться в Москве

Площадь Галины Улановой, названная в честь известной советской балерины, в ближайшее время может появиться в столице. Об этом Москве 24 рассказали в Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. О том, где будет находиться площадь и когда она официально получит свое название, читайте в нашем материале.

Площадь Галины Улановой

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Решение о том, что еще одна площадь в столице получит свое название, было принято в феврале. "В ближайшем будущем у нас появится площадь Галины Улановой, известной балерины. На комиссии было рассмотрено, буквально полмесяца назад", – рассказал доктор исторических наук, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы при правительстве Москвы Константин Аверьянов.





Константин Аверьянов доктор исторических наук, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы Галина Уланова – известная балерина. Все ее знают, и она вполне достойна того, чтобы ее увековечили на карте Москвы.

Однако, когда именно появится новая точка на карте Москвы, пока не известно. "Будет заседание правительства Москвы, и там уже окончательно решат этот вопрос", – пояснил Аверьянов.

Также он не стал раскрывать секрет, какая именно площадь получит название в честь известной балерины. Тем не менее подсказку член комиссии все же оставил. "Мы долго выбирали место для нее, но нашли. Скажу только, что недалеко от дома, где она жила", – объяснил Аверьянов.

Дом, в котором жила балерина, находится на Котельнической набережной. В 2004 году там открылся мемориал – музей-квартира Галины Улановой.



Великая балерина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Известная советская балерина и педагог Галина Уланова родилась в Санкт-Петербурге в 1909 году в семье артистов балета императорского Мариинского театра. Ее отец был балетным режиссером в театре, а мать – балетным педагогом.

Сама Уланова в возрасте девяти лет поступила в Петроградское театральное училище. В 1928 году она была принята в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета (ныне Мариинский театр), где дебютировала в роли Флорины в балете "Спящая красавица".





Сергей Прокофьев композитор Она гений русского балета, его неуловимая душа, его вдохновенная поэзия. В классических партиях Уланова полна выразительности, невиданной в балете двадцатого столетия…

В Ленинградском театре оперы и балета она оставалась до 1944 года, после этого, с 1944 по 1960 год, являлась солисткой Большого театра. Выступления Улановой не оставляли никого равнодушным: многочисленные критики отмечали, что ей были свойственны редкая гармоничность и возвышенность хореографии и всех выразительных элементов.

Свою артистическую деятельность Уланова закончила в 1960 году. Ее последним спектаклем стала "Шопениана". С того года и до конца жизни она работала педагогом-репетитором в Большом театре. Скончалась Уланова в марте 1998 года.

Галина Уланова дважды удостоена звания Героя Социалистического Труда, являлась народной артисткой СССР, лауреатом Ленинской премии, четырех Сталинских премий, премии президента РФ. Она стала самой титулованной балериной за всю историю советского балета.



Больше "женских" названий

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве есть множество объектов, названных в честь великих женщин. В частности, целый ряд улиц города носит имена Галины Вишневской, Прасковьи Жемчуговой, Софьи Ковалевской, Веры Мухиной, Саломеи Нерис, Варвары Степановой, Леси Украинки.

Из года в год таких объектов может становиться все больше. Причем инициаторами могут выступить сами москвичи. "Любой житель Москвы имеет право обратиться в нашу комиссию с предложением дать тому или иному объекту, улице, площади или станции метро то или иное название", – заявил Аверьянов.

Правда, чтобы желанное название появилось на карте, необходимо следовать определенным правилам.





Константин Аверьянов доктор исторических наук, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы Название должно быть аргументировано. Не просто потому, что "я так хочу". Например, если будут в будущем строить станции метро рядом с той или иной улицей с женским названием, то пожалуйста – можем рассмотреть вопрос станции, носящей женское имя.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, в свою очередь, отметил, что с удовольствием выслушает подобные предложения, если они не будут касаться переименования и удовлетворят местных жителей.

"В Москве регулярно возникают новые улицы и места, которые могут быть связаны с различными памятниками или другими объектами. Я с удовольствием выслушаю предложения (по названию объектов в честь известных женщин. – Прим. ред.), если они будут связаны с местом, в котором планируются, и будут поддержаны жителями местными. Ведь это непростой вопрос", – объяснил Герасимов.

Он отметил, что с подобными обращениями обычно приходят организации, которые в том числе могут подтвердить и финансирование новых объектов. Однако и обычные граждане могут проявить инициативу и предложить подходящее название для новой улицы, станции метро или любых других объектов. Для этого достаточно разместить свое предложение на сайте "Активный гражданин", где другие жители и представители власти рассмотрят его и оценят.

Анастасия Павелко, Наталья Корчмарек