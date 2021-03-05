Площадь Галины Улановой в честь великой балерины может появиться в Москве

Площадь Галины Улановой, названная в честь известной советской балерины, в ближайшее время может появиться в столице. Об этом Москве 24 рассказали в Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. О том, где будет находиться площадь и когда она официально получит свое название, читайте в нашем материале.
Площадь Галины Улановой
Решение о том, что еще одна площадь в столице получит свое название, было принято в феврале. "В ближайшем будущем у нас появится площадь Галины Улановой, известной балерины. На комиссии было рассмотрено, буквально полмесяца назад", – рассказал доктор исторических наук, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы при правительстве Москвы Константин Аверьянов.
Однако, когда именно появится новая точка на карте Москвы, пока не известно. "Будет заседание правительства Москвы, и там уже окончательно решат этот вопрос", – пояснил Аверьянов.
Также он не стал раскрывать секрет, какая именно площадь получит название в честь известной балерины. Тем не менее подсказку член комиссии все же оставил. "Мы долго выбирали место для нее, но нашли. Скажу только, что недалеко от дома, где она жила", – объяснил Аверьянов.
Великая балерина
Известная советская балерина и педагог Галина Уланова родилась в Санкт-Петербурге в 1909 году в семье артистов балета императорского Мариинского театра. Ее отец был балетным режиссером в театре, а мать – балетным педагогом.
Сама Уланова в возрасте девяти лет поступила в Петроградское театральное училище. В 1928 году она была принята в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета (ныне Мариинский театр), где дебютировала в роли Флорины в балете "Спящая красавица".
В Ленинградском театре оперы и балета она оставалась до 1944 года, после этого, с 1944 по 1960 год, являлась солисткой Большого театра. Выступления Улановой не оставляли никого равнодушным: многочисленные критики отмечали, что ей были свойственны редкая гармоничность и возвышенность хореографии и всех выразительных элементов.
Свою артистическую деятельность Уланова закончила в 1960 году. Ее последним спектаклем стала "Шопениана". С того года и до конца жизни она работала педагогом-репетитором в Большом театре. Скончалась Уланова в марте 1998 года.
Больше "женских" названий
В Москве есть множество объектов, названных в честь великих женщин. В частности, целый ряд улиц города носит имена Галины Вишневской, Прасковьи Жемчуговой, Софьи Ковалевской, Веры Мухиной, Саломеи Нерис, Варвары Степановой, Леси Украинки.
Из года в год таких объектов может становиться все больше. Причем инициаторами могут выступить сами москвичи. "Любой житель Москвы имеет право обратиться в нашу комиссию с предложением дать тому или иному объекту, улице, площади или станции метро то или иное название", – заявил Аверьянов.
Правда, чтобы желанное название появилось на карте, необходимо следовать определенным правилам.
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, в свою очередь, отметил, что с удовольствием выслушает подобные предложения, если они не будут касаться переименования и удовлетворят местных жителей.
"В Москве регулярно возникают новые улицы и места, которые могут быть связаны с различными памятниками или другими объектами. Я с удовольствием выслушаю предложения (по названию объектов в честь известных женщин. – Прим. ред.), если они будут связаны с местом, в котором планируются, и будут поддержаны жителями местными. Ведь это непростой вопрос", – объяснил Герасимов.
Он отметил, что с подобными обращениями обычно приходят организации, которые в том числе могут подтвердить и финансирование новых объектов. Однако и обычные граждане могут проявить инициативу и предложить подходящее название для новой улицы, станции метро или любых других объектов. Для этого достаточно разместить свое предложение на сайте "Активный гражданин", где другие жители и представители власти рассмотрят его и оценят.
Анастасия Павелко, Наталья Корчмарек