Невский или Дзержинский: москвичи выберут, кому поставить памятник на Лубянской площади

С 25 февраля москвичи могут проголосовать за установку памятника на Лубянской площади. Опрос стартовал на сайте Москвы 24, а также на портале "Активный гражданин". Рассказываем, как к этой инициативе относятся историки и москвоведы и какой памятник хотят видеть в центре столицы.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как принять участие в опросе



Проголосовать на сайте Москвы 24 и портале "Активный гражданин" может любой москвич, желающий высказать свое мнение по поводу памятника на Лубянской площади.

Отслеживать процесс голосования будет специальная рабочая группа в Общественной палате Москвы. Председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков ранее объявил о списке исторических фигур, подготовленных в качестве кандидатур для голосования.





Константин Ремчуков председатель Общественной палаты столицы ...Решили, что мы ограничимся теми именами, которые лежали в основе инициации этого процесса, а именно – мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.

Напомним, что Александр Невский (годы жизни: с 1221 по 1263) был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Невский прославился тем, что не проиграл ни одной битвы. Самые известные его победы в Битве со шведами на Неве, в Ледовом побоище и в Литовском походе. В XVI веке Невский был канонизирован русской православной церковью.

Вторая кандидатура – революционер Феликс Дзержинский (годы жизни: с 1877 по 1926). Он был основателем и главой Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Дзержинский занимал должности председателя Высшего народного хозяйства СССР и народного комиссара путей сообщения СССР. Также известен как борец с беспризорностью, возникшей после Гражданской войны.

Решить судьбу памятника

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин в разговоре с Москвой 24 отметил, что и Невский, и Дзержинский достойны установки памятника на Лубянской площади. Он напомнил, что фигура основателя ВЧК до 1991 года уже стояла там, однако по решению Президиума Моссовета была перенесена в парк искусств "Музеон".





Вячеслав Фатин президент Союза реставраторов России Менее провокационной и более актуальной фигурой в данной ситуации выглядит Невский. Хоть и 30 лет прошло, но тем не менее память еще в народе живет, что не так давно Дзержинский там стоял и его оттуда перенесли. Наверное, не совсем правильно будет его сейчас там восстанавливать.

Фатин подчеркнул, что в дальнейшем очень важным аспектом будет облик самого памятника. По словам эксперта, он должен быть лаконичным и не слишком большим в размерах.

Доктор исторических наук, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы Константин Аверьянов рассказал Москве 24, что у каждой из представленных фигур есть свои преимущества и недостатки.

"Дзержинский известен как основатель ВЧК, и некоторые расценивают это как отрицательную черту. С другой стороны, он уделял огромное внимание ликвидации беспризорности и развитию народного хозяйства. По Невскому одни говорят, что он отстоял независимость страны от нападок с Запада. А другие упрекают, что он ездил в Орду к хану, тем самым затормозил развитие России", – рассуждает Аверьянов.





Константин Аверьянов доктор исторических наук Важно помнить, что памятник воздвигается не на годы, а на десятилетия или даже столетия. У каждой исторической фигуры есть свои плюсы и минусы. Их надо оценивать спокойно и взвешенно.

Необычным выбором кандидатуру Невского некоторые москвоведы и историки считают потому, что она мало связана со столицей. Москвовед Виталий Калашников предположил, что Невский мог быть выбран потому, что в этом году отмечается его 800-летие.





Виталий Калашников москвовед В принципе, если рассмотреть его кандидатуру как отдельного исторического персонажа, то кандидатура достойная. Он много чего сделал для нашей страны.

"Невский многое сделал для страны благодаря его тонкой, грамотной политике и умению лавировать между Западом и Востоком, между ордынскими ханами, с которыми он, в отличие от многих своих современников, сумел подружиться. Деликатно обошелся и с послами Папы Римского, которые активно пытались поменять веру на территорию северо-восточной Руси. Он вроде не поругался, но и не дал продвинуть им то, что они хотели. Я уже не говорю про Ледовое побоище и Невскую битву, которые есть во всех учебниках. Поэтому, в принципе, кандидатура достойная", – подчеркнул Калашников.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин заявил, что возможное появление памятника Александру Невскому будет символизировать в том числе защиту суверенитета России от Запада.





Роман Лункин руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН А еще Невский канонизирован, он святой – это связь с исконно русской, в том числе духовной, культурой.

По словам Лункина, восстановление памятника Дзержинскому стало бы политическим реваншем и символом того, что "советский период – тоже наша героическая страница, где тоже были герои, которые защищали страну от внутренних и внешних врагов".

Идею поставить в центре столицы памятник Александру Невскому поддержал и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что Невский, который в свое время был выбран "именем России", – "фигура очень достойная, символическая, знаковая для русской истории".