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Москва 24

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Город

17:36

Невский или Дзержинский: москвичи выберут, кому поставить памятник на Лубянской площади

город

С 25 февраля москвичи могут проголосовать за установку памятника на Лубянской площади. Опрос стартовал на сайте Москвы 24, а также на портале "Активный гражданин". Рассказываем, как к этой инициативе относятся историки и москвоведы и какой памятник хотят видеть в центре столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как принять участие в опросе


Проголосовать на сайте Москвы 24 и портале "Активный гражданин" может любой москвич, желающий высказать свое мнение по поводу памятника на Лубянской площади.

Отслеживать процесс голосования будет специальная рабочая группа в Общественной палате Москвы. Председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков ранее объявил о списке исторических фигур, подготовленных в качестве кандидатур для голосования.

...Решили, что мы ограничимся теми именами, которые лежали в основе инициации этого процесса, а именно – мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
Константин Ремчуков
председатель Общественной палаты столицы

Напомним, что Александр Невский (годы жизни: с 1221 по 1263) был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Невский прославился тем, что не проиграл ни одной битвы. Самые известные его победы в Битве со шведами на Неве, в Ледовом побоище и в Литовском походе. В XVI веке Невский был канонизирован русской православной церковью.

Вторая кандидатура – революционер Феликс Дзержинский (годы жизни: с 1877 по 1926). Он был основателем и главой Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Дзержинский занимал должности председателя Высшего народного хозяйства СССР и народного комиссара путей сообщения СССР. Также известен как борец с беспризорностью, возникшей после Гражданской войны.

Решить судьбу памятника

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин в разговоре с Москвой 24 отметил, что и Невский, и Дзержинский достойны установки памятника на Лубянской площади. Он напомнил, что фигура основателя ВЧК до 1991 года уже стояла там, однако по решению Президиума Моссовета была перенесена в парк искусств "Музеон".

Менее провокационной и более актуальной фигурой в данной ситуации выглядит Невский. Хоть и 30 лет прошло, но тем не менее память еще в народе живет, что не так давно Дзержинский там стоял и его оттуда перенесли. Наверное, не совсем правильно будет его сейчас там восстанавливать.
Вячеслав Фатин
президент Союза реставраторов России

Фатин подчеркнул, что в дальнейшем очень важным аспектом будет облик самого памятника. По словам эксперта, он должен быть лаконичным и не слишком большим в размерах.

Доктор исторических наук, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы Константин Аверьянов рассказал Москве 24, что у каждой из представленных фигур есть свои преимущества и недостатки.

"Дзержинский известен как основатель ВЧК, и некоторые расценивают это как отрицательную черту. С другой стороны, он уделял огромное внимание ликвидации беспризорности и развитию народного хозяйства. По Невскому одни говорят, что он отстоял независимость страны от нападок с Запада. А другие упрекают, что он ездил в Орду к хану, тем самым затормозил развитие России", – рассуждает Аверьянов.

Важно помнить, что памятник воздвигается не на годы, а на десятилетия или даже столетия. У каждой исторической фигуры есть свои плюсы и минусы. Их надо оценивать спокойно и взвешенно.
Константин Аверьянов
доктор исторических наук

Необычным выбором кандидатуру Невского некоторые москвоведы и историки считают потому, что она мало связана со столицей. Москвовед Виталий Калашников предположил, что Невский мог быть выбран потому, что в этом году отмечается его 800-летие.

В принципе, если рассмотреть его кандидатуру как отдельного исторического персонажа, то кандидатура достойная. Он много чего сделал для нашей страны.
Виталий Калашников
москвовед

"Невский многое сделал для страны благодаря его тонкой, грамотной политике и умению лавировать между Западом и Востоком, между ордынскими ханами, с которыми он, в отличие от многих своих современников, сумел подружиться. Деликатно обошелся и с послами Папы Римского, которые активно пытались поменять веру на территорию северо-восточной Руси. Он вроде не поругался, но и не дал продвинуть им то, что они хотели. Я уже не говорю про Ледовое побоище и Невскую битву, которые есть во всех учебниках. Поэтому, в принципе, кандидатура достойная", – подчеркнул Калашников.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин заявил, что возможное появление памятника Александру Невскому будет символизировать в том числе защиту суверенитета России от Запада.

А еще Невский канонизирован, он святой – это связь с исконно русской, в том числе духовной, культурой.
Роман Лункин
руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН

По словам Лункина, восстановление памятника Дзержинскому стало бы политическим реваншем и символом того, что "советский период – тоже наша героическая страница, где тоже были герои, которые защищали страну от внутренних и внешних врагов".

Идею поставить в центре столицы памятник Александру Невскому поддержал и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что Невский, который в свое время был выбран "именем России", – "фигура очень достойная, символическая, знаковая для русской истории".

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Лоскутникова Наталья

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