Невский или Дзержинский: москвичи выберут, кому поставить памятник на Лубянской площади

С 25 февраля москвичи могут проголосовать за установку памятника на Лубянской площади. Опрос стартовал на сайте Москвы 24, а также на портале "Активный гражданин". Рассказываем, как к этой инициативе относятся историки и москвоведы и какой памятник хотят видеть в центре столицы.
Как принять участие в опросе
Проголосовать на сайте Москвы 24 и портале "Активный гражданин" может любой москвич, желающий высказать свое мнение по поводу памятника на Лубянской площади.
Отслеживать процесс голосования будет специальная рабочая группа в Общественной палате Москвы. Председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков ранее объявил о списке исторических фигур, подготовленных в качестве кандидатур для голосования.
Напомним, что Александр Невский (годы жизни: с 1221 по 1263) был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Невский прославился тем, что не проиграл ни одной битвы. Самые известные его победы в Битве со шведами на Неве, в Ледовом побоище и в Литовском походе. В XVI веке Невский был канонизирован русской православной церковью.
Вторая кандидатура – революционер Феликс Дзержинский (годы жизни: с 1877 по 1926). Он был основателем и главой Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Дзержинский занимал должности председателя Высшего народного хозяйства СССР и народного комиссара путей сообщения СССР. Также известен как борец с беспризорностью, возникшей после Гражданской войны.
Решить судьбу памятника
Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин в разговоре с Москвой 24 отметил, что и Невский, и Дзержинский достойны установки памятника на Лубянской площади. Он напомнил, что фигура основателя ВЧК до 1991 года уже стояла там, однако по решению Президиума Моссовета была перенесена в парк искусств "Музеон".
Фатин подчеркнул, что в дальнейшем очень важным аспектом будет облик самого памятника. По словам эксперта, он должен быть лаконичным и не слишком большим в размерах.
Доктор исторических наук, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы Константин Аверьянов рассказал Москве 24, что у каждой из представленных фигур есть свои преимущества и недостатки.
"Дзержинский известен как основатель ВЧК, и некоторые расценивают это как отрицательную черту. С другой стороны, он уделял огромное внимание ликвидации беспризорности и развитию народного хозяйства. По Невскому одни говорят, что он отстоял независимость страны от нападок с Запада. А другие упрекают, что он ездил в Орду к хану, тем самым затормозил развитие России", – рассуждает Аверьянов.
Необычным выбором кандидатуру Невского некоторые москвоведы и историки считают потому, что она мало связана со столицей. Москвовед Виталий Калашников предположил, что Невский мог быть выбран потому, что в этом году отмечается его 800-летие.
"Невский многое сделал для страны благодаря его тонкой, грамотной политике и умению лавировать между Западом и Востоком, между ордынскими ханами, с которыми он, в отличие от многих своих современников, сумел подружиться. Деликатно обошелся и с послами Папы Римского, которые активно пытались поменять веру на территорию северо-восточной Руси. Он вроде не поругался, но и не дал продвинуть им то, что они хотели. Я уже не говорю про Ледовое побоище и Невскую битву, которые есть во всех учебниках. Поэтому, в принципе, кандидатура достойная", – подчеркнул Калашников.
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин заявил, что возможное появление памятника Александру Невскому будет символизировать в том числе защиту суверенитета России от Запада.
По словам Лункина, восстановление памятника Дзержинскому стало бы политическим реваншем и символом того, что "советский период – тоже наша героическая страница, где тоже были герои, которые защищали страну от внутренних и внешних врагов".
Идею поставить в центре столицы памятник Александру Невскому поддержал и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что Невский, который в свое время был выбран "именем России", – "фигура очень достойная, символическая, знаковая для русской истории".