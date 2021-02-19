Москвичи смогут с 25 февраля проголосовать за установку памятника на Лубянке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Опрос москвичей за памятник на Лубянской площади пройдет на платформе "Активный гражданин". Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как заявил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, список исторических фигур для памятника уже подготовлен.
"...решили, что мы ограничимся теми именами, которые лежали в основе инициации этого процесса, а именно – мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому", – заявил специалист.
Опрос на портале "Активный гражданин" пройдет в период с 25 февраля по 5 марта. Отслеживать процессы голосования будет специальная рабочая группа в Общественной палате.
В Кремле ранее прокомментировали просьбу вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный вопрос находится в ведении городских властей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: