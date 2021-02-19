Москвичи смогут с 25 февраля проголосовать за установку памятника на Лубянке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Опрос москвичей за памятник на Лубянской площади пройдет на платформе "Активный гражданин". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как заявил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, список исторических фигур для памятника уже подготовлен.

"...решили, что мы ограничимся теми именами, которые лежали в основе инициации этого процесса, а именно – мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому", – заявил специалист.

Опрос на портале "Активный гражданин" пройдет в период с 25 февраля по 5 марта. Отслеживать процессы голосования будет специальная рабочая группа в Общественной палате.

В Кремле ранее прокомментировали просьбу вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный вопрос находится в ведении городских властей.

