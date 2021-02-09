В Кремле прокомментировали просьбу вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал властям Москвы вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

"Вопрос памятников находится в прерогативе городских властей, поэтому, воспользовавшись этим, я оставлю вопрос без какого-либо ответа", – сказал Песков, передает РИА Новости.

Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение с просьбой рассмотреть возможность вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что такие решения надо принимать с учетом мнения москвичей.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов оценил инициативу с возвращением памятника революционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянку. Как заявил парламентарий, после установки памятника в центре Москвы может быть раскол в обществе.

