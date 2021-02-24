РПЦ выступила за памятник Невскому на Лубянке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал идею поставить на Лубянской площади в центре столицы памятник канонизированному РПЦ Александру Невскому.

По его словам, Невский, который в свое время был выбран "именем России", – "фигура очень достойная, символическая, знаковая для русской истории".

"И очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников", – сказал Легойда РИА Новости.

Он добавил, что дискуссия о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку "вызывала разделение в нашем обществе". Представитель РПЦ считает, что этого "достаточно, чтобы ее не поддерживать".

Среди других достойных кандидатов для памятника на Лубянке он также назвал царя Ивана III, который остается "недооцененным государем".

Согласно указу Владимира Путина, в 2021 году в России празднуется 800-летие со дня рождения Невского.

Опрос москвичей за монумент на Лубянской площади пройдет на платформе "Активный гражданин" с 25 февраля по 5 марта. Выбрать можно из двух объектов: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Дзержинскому.