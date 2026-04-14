Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
14 апреля, 17:34

Общество

Академик РАН Онищенко призвал россиян готовиться к вакцинации от оспы обезьян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россиянам стоит готовиться к вакцинации от оспы обезьян. Об этом в беседе с радио КП заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

При этом он подчеркнул, что пока необходимости прививаться от оспы обезьян нет.

"Сегодня на планете (а нас 8 миллиардов) живет абсолютно не защищенная от оспы человеческая популяция. <…> Все те, кто родился после 1980-го (тогда была ликвидирована натуральная оспа. – Прим. ред.), где бы они ни жили – Африка, Америка, Европа – они не защищены", – отметил Онищенко.

По его словам, при ликвидации человеческой оспы был сохранен вирус. В мире есть две его официальные коллекции, российская находится в Новосибирске. Оспа обезьян передается не половым путем, а воздушно-капельном при "тесном контакте".

"Сейчас нам надо восстанавливать вакцину, но не против оспы обезьян, а против человеческой оспы. Необходимо налаживать производство, и она нам, я уверен, понадобится", – заключил Онищенко.

Ранее академик назвал тревожным прогноз по распространению оспы обезьян в России. По его мнению, в ближайшем будущем эпидемиологическая ситуация по заболеванию может ухудшиться.

Вирус быстро адаптируется к новым условиям и развитию медицины. В связи с этим Онищенко призвал к усилению мер по выявлению и контролю инфекции, а также к прозрачному информированию общественности.

Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян

Читайте также


общество

Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика