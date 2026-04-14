Академик РАН Онищенко призвал россиян готовиться к вакцинации от оспы обезьян

Россиянам стоит готовиться к вакцинации от оспы обезьян. Об этом в беседе с радио КП заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

При этом он подчеркнул, что пока необходимости прививаться от оспы обезьян нет.

"Сегодня на планете (а нас 8 миллиардов) живет абсолютно не защищенная от оспы человеческая популяция. <…> Все те, кто родился после 1980-го (тогда была ликвидирована натуральная оспа. – Прим. ред.), где бы они ни жили – Африка, Америка, Европа – они не защищены", – отметил Онищенко.

По его словам, при ликвидации человеческой оспы был сохранен вирус. В мире есть две его официальные коллекции, российская находится в Новосибирске. Оспа обезьян передается не половым путем, а воздушно-капельном при "тесном контакте".

"Сейчас нам надо восстанавливать вакцину, но не против оспы обезьян, а против человеческой оспы. Необходимо налаживать производство, и она нам, я уверен, понадобится", – заключил Онищенко.

Ранее академик назвал тревожным прогноз по распространению оспы обезьян в России. По его мнению, в ближайшем будущем эпидемиологическая ситуация по заболеванию может ухудшиться.

Вирус быстро адаптируется к новым условиям и развитию медицины. В связи с этим Онищенко призвал к усилению мер по выявлению и контролю инфекции, а также к прозрачному информированию общественности.

