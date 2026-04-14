Врач Назарова рекомендовала аллергикам уехать из Москвы на время цветения березы

Людям, у которых есть аллергия на пыльцу березы, стоит уехать из столицы в другую климатическую зону, чтобы переждать пик цветения, рассказала на конференции в пресс-центре Агентства "Москва" заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Евгения Назарова.

Она отметила, что пыление березы ориентировочно начнется в конце апреля. По ее словам, если у пациентов есть возможность поменять климатическую зону на две-три недели, то это "вариант".

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что обострение поллиноза происходит у аллергиков в теплые, сухие и ветреные дни. При этом тяжелее всего аллергикам придется, когда деревья начнут цвести обильнее. Еще хуже, если будет сухо и ветрено, поскольку такая погода способствует разносу пыльцы.

Эксперт добавил, что в такие дни, да и в целом в период обострения поллиноза, следует отказаться от плановых оперативных вмешательств, а также стоматологических и косметологических процедур, особенно инъекционных. В противном случае аллергическая реакция может обостриться.

