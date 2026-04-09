Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

09 апреля, 14:20

Общество
Главная / Новости /

Врач Болибок предупредил аллергиков об опасности ветреных и сухих дней

Фото: 123RF.com/elenaperova

Обострение поллиноза происходит у аллергиков в теплые, сухие и ветреные дни. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее кандидат биологических наук, ученый секретарь ботанического сада МГУ Сергей Ефимов отметил в разговоре с РИА Новости, что в отдельных районах Москвы из-за аномально теплой погоды марта и начала апреля уже наблюдается цветение двух видов березы. Однако дожди, которые будут идти в столице 9 и 10 апреля, поспособствуют оседанию пыльцевых зерен на почве, и пациенты, страдающие поллинозом, почувствуют временное облегчение.

По словам Болибока, тяжелее всего аллергикам придется, когда снова потеплеет и деревья начнут цвести обильнее. Еще хуже, если будет сухо и ветрено, поскольку такая погода способствует разносу пыльцы.

При этом пыльца у березы мелкая и очень летучая. Если посмотреть на нее под микроскопом, то по конструкции она даже напоминает гроздь воздушных шаров, поэтому отлично держится в воздухе, доставляя аллергикам неприятности.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Эксперт добавил, что в такие дни, да и в целом в период обострения поллиноза следует отказаться от плановых оперативных вмешательств, а также стоматологических и косметологических процедур, особенно инъекционных. В противном случае аллергическая реакция может обостриться.

"Кроме того, в период активного пыления стоит отказаться от занятий физкультурой на свежем воздухе и перенести все тренировки в закрытое помещение. Правда, если не хочется отказываться от пробежек, велопоездок и так далее, советую попробовать заниматься в специальных респираторах для аллергиков. Они хорошо защищают от проникновения пыльцы, однако дышать в них немного сложнее", – предупредил врач.

Важно помнить, что домашняя пыль тоже является одним из самых частых аллергенов и дает дополнительную нагрузку на иммунную систему. Поэтому в период обострения поллиноза ее особенно важно регулярно убирать. Сделать это может и сам аллергик, но обязательно предварительно защитив органы дыхания маской, отметил Болибок.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о существовании нескольких медицинских методов борьбы с аллергией на пыльцу. Прежде всего – аллерген-специфическая иммунотерапия, или АСИТ. Ее суть заключается в постепенном введении маленьких доз аллергена под кожу пациента. Однако начинать процедуру нужно заранее, примерно за 3–4 месяца до периода цветения.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика