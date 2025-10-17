Врач Болибок: украшения из никеля могут вызывать аллергию

Фото: 123RF.com/igorr

Украшения из никеля провоцируют аллергические реакции у 10–20% людей, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT.

Он отметил, что чаще всего аллергия возникает от браслетов, серег и кулонов, однако опасной может оказаться и фурнитура на одежде: пуговицы, молнии, пряжки ремней.

Также стоит быть осторожными с такими металлами, как хром, кобальт и медь. Аллергические реакции от них тоже встречаются, правда в меньшей степени, чем от никеля.

По словам Болибока, на серебро, золото и платину такие реакции почти не возникают.

"Как и на не совсем благородный титан. Сталь, особенно высококачественная нержавеющая, тоже гипоаллергенная", – добавил он.

Самым частым симптомом аллергии врач назвал контактный дерматит в том месте, где металл соприкасается с кожей. Возможны покраснения, сыпь и зуд. В некоторых случаях кожа трескается.

Ранее ювелир рассказал, как отличить поддельное украшение от оригинального. Он отметил, что никто никогда не продаст ювелирное изделие дешевле текущего курса золота и серебра, поэтому всегда стоит обращать на это внимание. Не стоит вестись на большие скидки на маркетплейсах. Также не следует приобретать украшения в подворотнях.

