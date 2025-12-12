В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого ухудшения погоды в ближайшие часы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

До 21:00 пятницы, 12 декабря, в столичном регионе прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах – сильная гололедица.

Помимо этого, до 21:00 субботы, 13 декабря, предупреждение будет действовать из-за возможной метели в Москве и Подмосковье, а также в связи с усилением северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15–17 метров в секунду.

На фоне непогоды городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности. В частности, специалисты непрерывно будут следить за состоянием улично-дорожной сети и по мере выпадения осадков прометать проезжую часть, тротуары и дворы. При необходимости коммунальщики планируют проводить противогололедную обработку.

Заммэра Москвы Петр Бирюков попросил горожан проявлять особую осторожность на улицах, не оставлять автомобили вблизи деревьев. В свою очередь, департамент транспорта столицы посоветовал водителям пересесть на метро или отложить поездки на машине на более позднее время.

Локальные затруднения ожидаются в центре столицы, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. В Дептрансе напомнили, что на интенсивность движения влияют не только погодные условия и локальные ограничения, но и короткий рабочий день, а также ремонтные работы и небольшие аварии.

