Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 14:00

Общество

В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого ухудшения погоды в ближайшие часы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

До 21:00 пятницы, 12 декабря, в столичном регионе прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах – сильная гололедица.

Помимо этого, до 21:00 субботы, 13 декабря, предупреждение будет действовать из-за возможной метели в Москве и Подмосковье, а также в связи с усилением северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15–17 метров в секунду.

На фоне непогоды городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности. В частности, специалисты непрерывно будут следить за состоянием улично-дорожной сети и по мере выпадения осадков прометать проезжую часть, тротуары и дворы. При необходимости коммунальщики планируют проводить противогололедную обработку.

Заммэра Москвы Петр Бирюков попросил горожан проявлять особую осторожность на улицах, не оставлять автомобили вблизи деревьев. В свою очередь, департамент транспорта столицы посоветовал водителям пересесть на метро или отложить поездки на машине на более позднее время.

Локальные затруднения ожидаются в центре столицы, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. В Дептрансе напомнили, что на интенсивность движения влияют не только погодные условия и локальные ограничения, но и короткий рабочий день, а также ремонтные работы и небольшие аварии.

Москвичам порекомендовали пересесть на метро из-за непогоды

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика