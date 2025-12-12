Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 12:18

Транспорт

Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей столицы призвали пересесть на метро из-за дождя, который будет сохраняться в Москве до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

При этом, согласно прогнозам синоптиков, до вечера в городе будет идти еще и мокрый снег. В связи с этим на дорогах может образоваться гололедица. Кроме того, возможен сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

В настоящее время трафик на дорогах оценивается в 4 балла. Интенсивное движение на данный момент наблюдается на Кутузовском проспекте в сторону области, на улице Новый Арбат по направлению в центр, а также на внешней стороне Садового кольца перед съездом на проспект Мира в область.

Вечером департамент транспорта Москвы прогнозирует локальные затруднения в центре столицы, на Третьем транспортном кольце (ТТК), на МКАД и вылетных магистралях в сторону области. В связи с этим водителям также посоветовали пересесть на общественный транспорт.

"Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время – после 20:00", – сказано в сообщении.

В Дептрансе также напомнили, что на интенсивность движения влияют не только погодные условия и локальные ограничения, но и короткий рабочий день, а также ремонтные работы и небольшие аварии.

Водителей призвали быть внимательнее на дорогах. В частности, автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

"За ситуацией на дороге 24/7 следит Ситуационный центр", – напомнили в департаменте транспорта Москвы.

На фоне непогоды городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности. По мере выпадения осадков специалисты будут прометать проезжую часть, тротуары и дворы. При необходимости будет проведена противогололедная обработка.

Заммэра Москвы Петр Бирюков обратился к жителям города и попросил их проявлять повышенную осторожность на улицах и дорогах, не оставлять автомобили на проезжей части и вблизи деревьев, а также по возможности отказаться от поездок на автомобилях в ближайшее время.

Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика