Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей столицы призвали пересесть на метро из-за дождя, который будет сохраняться в Москве до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

При этом, согласно прогнозам синоптиков, до вечера в городе будет идти еще и мокрый снег. В связи с этим на дорогах может образоваться гололедица. Кроме того, возможен сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

В настоящее время трафик на дорогах оценивается в 4 балла. Интенсивное движение на данный момент наблюдается на Кутузовском проспекте в сторону области, на улице Новый Арбат по направлению в центр, а также на внешней стороне Садового кольца перед съездом на проспект Мира в область.

Вечером департамент транспорта Москвы прогнозирует локальные затруднения в центре столицы, на Третьем транспортном кольце (ТТК), на МКАД и вылетных магистралях в сторону области. В связи с этим водителям также посоветовали пересесть на общественный транспорт.

"Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время – после 20:00", – сказано в сообщении.

В Дептрансе также напомнили, что на интенсивность движения влияют не только погодные условия и локальные ограничения, но и короткий рабочий день, а также ремонтные работы и небольшие аварии.

Водителей призвали быть внимательнее на дорогах. В частности, автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

"За ситуацией на дороге 24/7 следит Ситуационный центр", – напомнили в департаменте транспорта Москвы.

На фоне непогоды городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности. По мере выпадения осадков специалисты будут прометать проезжую часть, тротуары и дворы. При необходимости будет проведена противогололедная обработка.

Заммэра Москвы Петр Бирюков обратился к жителям города и попросил их проявлять повышенную осторожность на улицах и дорогах, не оставлять автомобили на проезжей части и вблизи деревьев, а также по возможности отказаться от поездок на автомобилях в ближайшее время.